Fuga de presos em delegacia no litoral de SP tem dois criminosos mortos, dois baleados e um policial ferido; VÍDEO

Uma fuga de presos no 5º DP de Santos, no litoral de São Paulo, terminou com dois criminosos mortos dentro da delegacia, dois baleados e socorridos ao hospital e um policial ferido, este também conduzido a uma unidade de saúde. A ação aconteceu nesta terça-feira (21). O caso é registrado na própria delegacia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), apenas um dos seis criminosos que estavam em cárcere conseguiu escapar. O sexto bandido permaneceu dentro da cela durante toda a ação.

A SSP-SP informou, ainda, que os presos empreenderam fuga assim que um investigador abriu a cela onde eles estavam – a reportagem não foi informada sobre o motivo da abertura da porta. Sabe-se, no entanto, que os criminosos golpearam a cabeça do policial e correrem.

Mesmo tendo sido agredido, o investigador conseguiu atirar contra quatro dos cinco bandidos. Dois morreram no local e outros dois foram capturados e conduzidos ao hospital Santa Casa de Santos. O agente foi socorrido, recebeu cuidados médicos e passa bem.

A identidade dos criminosos mortos não foi informada e o caso seguirá sob investigação.

