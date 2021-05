fulvio-abbate-ricoverato-per-un-tumore,-ma-critica-zorzi:-“al-permaloso-non-resta-che-aprire-una-tintoria”

Fulvio e Tommaso

Fulvio Abbate comunica di essere stato operato per un tumore

Dopo la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip 5 Fulvio Abbate sta attraversando un periodo un po’ complicato a causa d un problema di salute. Infatti, nella serata di venerdì lo scrittore ha registrato una clip del lettino di un ospedale confessando a tutti coloro che lo seguono sui social di essere stato ricoverato e operato per un cancro alla mandibola.

“Sono stato operato per un tumore alla mandibola questa mattina. Sono stato ricoverato al Policlinico Gemelli, sto bene, sono molto fragile. Ne approfitto per ringraziare tutte persone che mi hanno scritto parole belle di affetto e attenzione. Mi sento anche un po’ in colpa perché c’è dell’imperdonabile narcisismo nell’aver reso nota questa mia esperienza. Grazie a tutte e a tutti per le belle parole che ho ricevuto qui in ospedale dove mi sono operato per un tumore alla mandibola, vi voglio bene. Fulvio Abbate“, ha fatto sapere l’ex gieffino.

La frecciata velenosa a Zorzi

Nonostante l’operazione per l’asportazione del tumore dalla mantibola, l’ex gieffino Fulvio Abbate ha trovato il tempo e la forza per lanciare una frecciatina velenosa a Tommaso Zorzi con cu ha convissuto alcuni giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. “Alla fine di tutto, al reuccio permaloso del Grande Fratello Vip resterà di aprire una tintoria“, ha scritto il critico sul suo account Twitter. (Continua dopo il post)

Alla fine di tutto, al reuccio permaloso del Grande Fratello Vip resterà di aprire una tintoria. #zorzi — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) May 28, 2021

Il duro sfogo di Fulvio Abbate su Tommaso Zorzi

Già quando era un inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 lo scrittore ed opinionista aveva reso nota la sua antipatia nei confronti di Tommaso Zorzi. “C’è una presenza con i pantaloni corti che mi sta proprio sul cavolo. Qui si sta evidenziando che stanno esaltando la condotta di un personaggio negativo, che non mi piace. Se c’è uno che non sopporto è Tommaso Zorzi.

Con la sua prepotenza, presunzione, supponenza a e tracotanza. Su cosa è fondata? Su quale idea del mondo è fondata? Che basi ha per comportarsi così? Io non posso stare nello stesso luogo in cui c’è un elemento che ha quelle manifestazioni di mediocrità glamour. Ma poi nella lite con Franceska? Lui ha una smania di protagonismo”, aveva detto l’uomo sul rampollo meneghino.

Poi l’ex gieffino ha riferito anche che ci sono tante cose che non gli piacciono nella vita, ma il 26enne ha un primato con la sua invadenza che proprio non sopporta. Tutte le altre cose brutte in casa sono comunque più limpide di quelle che fa l’influencer. “Quello che si sta delineando non mi piace proprio. trovo insopportabile il suo tipo di profilo culturale, insostenibile. Protervia milanese. Stasera per poco non l’ho mandato a quel paese”, ha concluso Abbate.