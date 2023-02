Fumaça de fogo em entulho invade casas e incomoda moradores em bairro de Leme: ‘Fica insuportável’

Situação causa transtornos no Jardim Empíreo. Prefeitura informou que no local havia um ecoponto, mas foi desativado. Moradores de Leme flagram fogo em entulho e a fumaça em direção às casas

Renata Silva

Moradores do Jardim Empíreo, em Leme (SP), sofrem com fumaça que invade casas diariamente. Isto porque uma área perto do bairro é usada para descarte de entulho.

Segundo os moradores, todo dia alguém coloca fogo nos materiais. A fumaça se espalha pelo bairro e prejudica bastante a respiração, principalmente de quem vive nas casas mais próximas.

Moradores de Leme reclamam da queima de entulhos no Jardim Empíreo

A moradora Renata Silva registrou em vídeo a situação e enviou para a EPTV, afiliada da TV Globo.

“É o dia inteiro essa fumaça saindo bem atrás das nossas casas e fica a gente engolindo essa fumaça dia e noite”, disse.

De acordo com Renata, ninguém toma providências. “Eles vêm, jogam o entulho, põem fogo e a fumaça fica insuportável. A gente não aguenta mais isso aqui não”, afirmou.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Leme informou que no local existia um ecoponto, mas foi desativado.

A administração municipal disse que tem feito a limpeza da área quando percebe o acúmulo de materiais.

A orientação é que os moradores liguem direto no setor de Serviços da prefeitura para denunciar quando virem o descarte ou alguém colocando fogo. O telefone é (19) 3572-9310.

