Funai em Roraima tem primeira coordenadora indígena da história: ‘retomada da política indigenista’

A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial da União. Marizete Macuxi é da comunidade Maturuca, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, formada em Gestão Territorial Indígena pela UFRR e técnica em agropecuária. Marizete é do povo Macuxi e é a primeira indígena a assumir o cargo

Reprodução/Instagram

O Ministério dos Povos Indígenas nomeou Marizete de Souza, 42 anos, do povo Macuxi, como nova coordenadora da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em Roraima. A portaria foi publicada nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial da União e é assinada pela ministra Sônia Guajajara.

Ela é a primeira indígena a ocupar o cargo e foi indicada pelo próprio movimento indígena durante a I Assembleia unificada da saúde e educação indígena. Marizete é da comunidade Maturuca, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, formada em Gestão Territorial Indígena pela Universidade Federal de Roraima.

Além disso técnica em agropecuária formada pelo Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol ( CIFCRSS) e foi assessora parlamentar da ex-deputada federal Joenia Wapichana, atual presidente do órgão. Ao g1, a nova coordenadora definiu a nomeação como um “momento histórico” para os povos indígenas de Roraima.

“Ocupar a Funai é isso, é a retomada da política indigenista que é destinada a defender os direitos dos povos indígenas, fazer cumprir de fato os direitos. A missão do órgão indigenista é defender os direitos indígenas e não se omitir, porque a gente sempre lutou por isso, porém às vezes não foi atendido”, declarou.

No movimento indígena, Marizete já atuou na Coordenação Geral do Conselho Indígena de Roraima, como Secretária Geral do Movimento das Mulheres Indígena de 2009 a 2010 e foi coordenadora do Centro de Formação e coordenadora regional das mulheres na região Serras.

A nova coordenadora de Roraima assume o órgão em meio ao combate à crise sanitária vivida pelo povo Yanomami – para ela, um dos desafios da coordenação local da Funai. Marizete prometeu entregar um trabalho “transparente e comprometido”.

A proposta é que a gestão seja construída em conjunto com o movimento indígena, servidores federais, entidades sociais e defensores da causa.

Na gestão de Lula (PT), a Funai deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e passou a compor a estrutura do inédito Ministério dos Povos Indígenas. A Fundação, então, passou a ser denominada Fundação Nacional dos Povos Indígenas – antes era Fundação Nacional do Índio. A mudança foi feita por meio da Medida Provisória 1.154.

