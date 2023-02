Funai se diz preocupada com ida de Chico Rodrigues à Terra Yanomami sem autorização de indígenas

Fundação afirmou que recebeu cartas de organizações indígenas sobre a ida do senador e informou para o Ministério dos Povos Indígenas. Senador foi ao território no último dia 20 sem os membros da comissão da crise Yanomami, presidida por ele. Senador Chico Rodrigues no polo de saúde em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami

Júnior Hekurari Yanomami/Divulgação

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) afirmou nesta sexta-feira (24) que “recebeu com preocupação a notícia” da ida do senador Chico Rodrigues ao território Yanomami sem autorização dos indígenas. O parlamentar preside a Comissão do Senado criada para acompanhar a crise Yanomami e desembarcou no território na segunda-feira (20) de carnaval, sem os demais integrantes do grupo.

Em nota, a Funai afirmou que recebeu cartas de organizações indígenas sobre a ida do senador e informou para o Ministério dos Povos Indígenas. Ontem, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara declarou ao g1 que o senador deve responder pela visita e que a Funai não havia sido comunicada.

A Funai relembrou ainda que as autorizações de entrada na Terra Yanomami estão suspensas devido à emergência de saúde pública. A entrada na Terra Yanomami é coordenada a partir das ações prioritárias definidas no Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-Yanomami).

“Nesse sentido, a fundação recebeu com preocupação a notícia de ida intempestiva de senadores à terra indígena, sem comunicação prévia, sem notícias sobre a programação, em desacordo com a Portaria Conjunta nº 01/2023, e principalmente, sem a anuência dos Yanomami”, informou.

Chico Rodrigues foi ao território mesmo após instituições indígenas se posicionarem contrárias à participação dele e de demais parlamentares de Roraima nos trabalhos da comissão

O senador foi à região em um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB), desceu no pelotão do Exército e, acompanhado de um general, visitou o posto de Surucucu, onde indígenas doentes são atendidos.

Além disso, para a vice-presidente da Comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), a ida de Chico não tem legitimidade. Isso porque, segundo ela, o senador não teve o aval dos demais membros do grupo de trabalho e não apresentou nenhum plano de atividades prévias.

O Ministério Público Federal em Roraima também pediu explicações do senador Chico Rodrigues (PSB) sobre a visita. O pedido “visa identificar os objetivos e atividades da referida Comissão Temporária Externa na Terra Indígena Yanomami, na perspectiva da defesa dos povos que habitam a TI Yanomami.” Ele tem 10 dias, a contar do dia 20, para responder.

