Funai suspende novas autorizações de acesso à terra Yanomami

Medida vale até o fim da até fim da emergência em saúde. As licenças em vigor serão reavaliadas pelo órgão indigenista. Pista de pouso em terra yanomami que é usada por garimpeiros ilegais

GETTY IMAGES

A Funai suspendeu a concessão de novas autorizações de acesso à Terra Indígena Yanomami em Roraima. A medida vale até o fim da emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em curso na região.

A suspensão não afeta nem os profissionais de saúde e de saneamento da Sesai e instituições parceiras da secretaria nem servidores da Funai e outros agentes públicos em missão no território.

Já as autorizações em vigor que não se correspondem aos quadros técnicos dos órgãos em missão serão reavaliadas pela Funai “visando resguardar a integridade dos indígenas”.

Todos os servidores públicos atuando no território Yanomami são obrigados a apresentar à Funai comprovante de vacinação completo (incluindo imunização contra Covid-19), atestado de ausência de doenças infectocontagiosas, teste de covid negativo realizado até 24h antes da data de ingresso na terra indígena e termo de compromisso com normas de conduta assinado.

O controle do acesso ao território será coordenado pelo COE-Yanomami (Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública), órgão instituído em 20 de janeiro pela portaria que declarou a emergência em saúde.

A medida é parte dos procedimentos divulgados por meio de uma portaria conjunta da Funai e Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) publicada nesta quarta-feira (1º).

Fome, desnutrição, malária, e contaminação por mercúrio: a tragédia Yanomami em Roraima

Normas de conduta em território Yanomami

Todos os servidores públicos que têm autorização para acesso ao território Yanomami devem seguir uma série de regras. Veja:

Não retirar qualquer material biológico da terra indígena;

Não utilizar a pesquisa para fins comerciais e não patentear qualquer resultado oriundo de pesquisas autorizadas;

Não divulgar quaisquer conhecimentos sobre características de espécies manejadas pelos indígenas sem prévia autorização das comunidades indígenas envolvidas;

Adequar projetos às modificações na legislação federal ou estadual que, porventura, vierem a ocorrer ao longo do desenvolvimento da pesquisa;

Não fazer nenhum uso do material coletado para além dos objetivos da autorização, sendo que qualquer outra utilização do material deverá ser objeto de um novo processo;

Comunicar imediatamente a Funai local e a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato – CGIIRC no caso de quaisquer incidentes ocorridos em campo;

Apresentar comprovante de vacinação atualizado (carteira de vacinação) inclusive contra doença endêmica na área, quando for caso e de atestado médico de saúde não portador de doença contagiosa;

Fotografar, gravar ou filmar somente com autorização por escrito dos indígenas, sendo sua utilização restrita aos propósitos dos estudos, sendo vedada, portanto, a utilização para quaisquer outros fins, inclusive comerciais. As imagens não devem ser expostas em sites de relacionamento ou em qualquer meio de divulgação.

Emergência de saúde

A terra indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro, conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no combate à tragédia Yanomami.

O STF (Supremo Tribunal Federal) apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas aos indígenas. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de genocídio.

Vittorio Rienzo