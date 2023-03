Funcionária da Santa Casa de Bariri é investigada por suspeita de desvio de pagamentos de cirurgias

Administração da unidade diz que, apenas em 2022, foram desviados cerca de R$ 40 mil. Caso é apurado pelo Ministério Público (MP). Funcionária da Santa Casa de Bariri é investigada por desvio em pagamentos de cirurgias

Prefeitura de Bariri/Divulgação

Uma funcionária da Santa Casa de Bariri (SP) está sendo investigada pelo Ministério Público (MP) por desvio de pagamentos de cirurgias e procedimentos particulares. A mulher era responsável por emitir notas e receber pagamentos de pacientes da unidade.

A investigação do caso surgiu a partir da própria administração da instituição, que notou que algumas cirurgias, feitas há mais de 40 dias, ainda não tinham sido pagas.

MP investiga funcionária da Santa Casa de Bariri por desvio em pagamentos de cirurgias

Segundo a Santa Casa, foi constatado que, somente no ano de 2022, foram desviados cerca de R$ 40 mil dos pagamentos. As informações foram encaminhadas ao MP na terça-feira (21).

A Santa Casa é gerenciada pela prefeitura desde 2018, quando a empresa de saúde que administrava a entidade foi removida da função por irregularidades. Em 2021, seis funcionários da administradora foram condenados à prisão e a pagamento de multa.

A partir daquele ano, a prefeitura firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MP para tornar o órgão responsável por supervisionar a administração do município, incluindo a Santa Casa.

Em nota, a instituição disse que “pretende apurar todos os procedimentos particulares realizados no período de 2018 a 2021 até os dias atuais e aprimorar os mecanismos de controle das receitas, com a integração da informação e atuação de vários setores em conjunto”.

Informou ainda que “o programa de reorganização administrativa seguirá apurando as práticas e rotinas administrativas da Santa Casa, no intuito de aprimorar os sistemas de controle e garantir o máximo de eficiência na aplicação dos recursos públicos e particulares que mantém a entidade”.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla