Funcionária de farmácia é agredida e sofre tentativa de estupro durante assalto a estabelecimento em Tobias Barreto

Câmeras de segurança registraram parte da ação. Suspeito na farmácia em Tobias Barreto

Divulgação

Uma funcionária de uma farmácia foi agredida e sofreu tentativa de estupro durante um assalto ao estabelecimento, na tarde deste domingo (5), no município de Tobias Barreto, distante 130 km de Aracaju. Câmeras de segurança registraram parte da ação. A Justiça determinou a prisão preventiva do homem.

Em entrevista ao g1, ela contou que o suspeito aproveitou o momento em que ela estava sozinha na farmácia e pediu um remédio, mas logo depois anunciou o assalto.

“Ele pediu o dinheiro que estava na gaveta e o celular da farmácia. Depois me levou pro banheiro, na parte de trás e me xingava muito”, disse a vítima. “Ele pegava no meu corpo, mandava eu calar a boca e me dava vários socos, até que eu consegui me sair dele e fugir gritando”.

As imagens mostram que a jovem sai correndo. Já o suspeito deixa a farmácia andando tranquilamente.

A vítima registrou um boletim de ocorrência e disse estar com medo de retornar ao trabalho. “Agora eu só consigo sentir medo e nojo. Pensei que eu fosse morrer”, lamentou.

Suspeito

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, o suspeito destes crimes do domingo também teria realizado um roubo a uma loja de roupas no dia anterior. Durante a fuga, ele deixou o documento de identificação cair. O material foi entregue à Polícia Civil, que pediu a prisão preventiva do homem.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização do suspeito deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

A Secretaria de Segurança Pública havia informado que o homem foi preso em flagrante, mas corrigiu a informação no fim da manhã desta segunda-feira (6).

Vittorio Ferla