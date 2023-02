Funcionárias de casa de repouso são amarradas durante assalto em Araraquara

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (3) na Vila Harmonia. Três homens, um deles armado, invadiram o local. Funcionárias são amarradas durante assalto à casa de repouso de Araraquara

Duas funcionárias de uma casa de repouso de Araraquara (SP) foram amarradas durante um assalto ao local na madrugada de sexta-feira (3). O crime aconteceu Vila Harmonia e ninguém foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, três suspeitos pularam o muro do local. As vítimas, de 26 e 28 anos, contaram que eles não sabiam que era uma casa de repouso.

De acordo com as vítimas, os criminosos estavam com os rostos cobertos e um deles carregava uma arma.

Os homens amarraram as funcionárias e vasculharam o local em busca de joias e de um cofre.

Gravações da câmera de segurança registraram a fuga dos criminosos em um carro preto. Eles roubaram apenas um rádio comunicador.

A Polícia Militar foi chamada, realizou buscas pela região, mas os assaltantes não foram localizados.

O caso, registrado como roubo, é investigado pela Polícia Civil.

