Funcionário cai de torre de telefonia e morre em Campinas

Um jovem de 22 anos morreu após cair de uma estrutura de 40 metros enquanto realizava trabalho de manutenção de uma torre de telecomunicações no Parque Via Norte, em Campinas (SP). De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava acompanhada de dois colegas na hora da queda.

A PM informou que foi acionada por conta do acidente de trabalho, e ao chegar ao local, na Rua Pedro Gianfrancisco, o resgate do Corpo de Bombeiros já prestava atendimento, mas o profissional constatou o óbito do jovem no local – o nome não foi informado. O corpo foi preservado até a chegada da perícia.

Segundo a corporação, a vítima estaria finalizando o trabalho quando acabou caindo. Ela ainda teria gritado por ajuda antes de despencar da torre, segundo relato dos colegas.

O policial militar que atendeu a ocorrência informou que o jovem vestia aparentemente todos os equipamentos de proteção, mas que somente a perícia poderá determinar a causa do acidente.

O caso será registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

