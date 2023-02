Funcionário da Caern é morto a tiros em bar na Zona Norte de Natal

Vítima foi identificada como Alexanderson Vieira de Almeida, de 44 anos de idade. Bar ficava na Avenida Moema Tinoco, no bairro Pajuçara. Funcionário da Caern foi morto em bar na Zona Norte de Natal

Um homem de 44 anos de idade foi morto a tiros dentro de um bar e lanchonete na Avenida Moema Tinoco, no bairro Pajuçara, na Zona Norte de Natal. O crime aconteceu na sexta-feira (10), mas as imagens das câmeras de segurança foram divulgadas no sábado (11). (Veja vídeo acima).

A vítima foi identificada como Alexanderson Vieira de Almeida.

O rapaz era funcionário da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), onde era lotado como operador de sistemas de água e esgoto, e atualmente trabalhava no setor de fiscalização do órgão.

O crime aconteceu por volta das 22h da sexta. Alexanderson estava em uma mesa com mais três pessoas quando o criminoso aparece e atira contra ele. As demais pessoas correm e ele, baleado, cai ao tentar fugir.

As pessoas fogem e se dispersam do local e, em seguida, o criminoso atira mais vezes contra a vítima já caída no chão. Nenhuma outra pessoa foi atingida.

O Instituto Técnico-científico de Perícia (Itep) fez o recolhimento do corpo e a Polícia Civil vai investigar o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.

