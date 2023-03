Funcionário da CBSI sofre acidente de trabalho dentro da fábrica de cimento da CSN, em Volta Redonda

CBSI informou que o homem foi atingido por empilhadeira, fraturou a clavícula e está internado em um hospital particular. Causas do acidente estão sendo apuradas. Um funcionário da Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI) ficou ferido ao sofrer um acidente de trabalho, na quarta-feira (29), dentro da fábrica de cimentos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ).

Segundo a CBSI, o homem foi atingido por uma empilhadeira, fraturou a clavícula e foi levado para um hospital particular da cidade.

Ainda de acordo com a CBSI, o funcionário permanecia internado nesta quinta-feira (30) com o quadro de saúde estável.

A empresa informou que está prestando toda assistência ao trabalhador e que está investigando as causas do acidente.

O g1 entrou em contato com a CSN Cimentos, responsável pela fábrica onde ocorreu o acidente, e aguarda um retorno.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata