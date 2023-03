Funcionário da Sabesp é mantido refém por quadrilha e obrigado a fazer transações bancárias dentro da empresa no litoral de SP

Caso aconteceu na noite de terça-feira (28), em São Vicente. Os indivíduos levaram ainda um veículo, aparelhos de celulares, televisores e um computador. Funcionário da Sabesp é mantido refém por criminosos dentro da empresa no litoral de SP

Sabesp

Um funcionário, de 48 anos, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi mantido refém por quatro criminosos, na unidade do Parque das Bandeiras, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O homem foi amarrado dentro de uma sala da empresa e obrigado a fazer transferências bancárias. Os indivíduos levaram ainda um veículo, aparelhos de celulares, televisores e um computador.

O roubo aconteceu na noite de terça-feira (28), na Rua Doutor Archimedes Bava. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um representante da Sabesp compareceu à Delegacia Sede de São Vicente e informou que, ao chegar no trabalho para troca de turno, foi abordado por quatro indivíduos que estavam armados com facas.

A vítima relatou que foi levada para uma sala dentro da companhia e foi amarrado pelos criminosos. Durante a ação, o homem foi obrigado a realizar transferências bancárias. O valor não foi informado pela polícia.

Após as operações, o grupo roubou um veículo, aparelhos de celulares da empresa, televisores e um computador. Na sequência, eles fugiram. O caso foi registrado como roubo e será investigado.

O que diz a Sabesp

A Sabesp informou que a Polícia Militar foi imediatamente acionada e o veículo da companhia que foi roubado já foi recuperado. Um boletim de ocorrência foi registrado.

A empresa esclareceu que vem adotando medidas que reforçam a segurança nas áreas de trabalho para evitar furtos e roubos nas instalações dos sistemas de saneamento.

A companhia disse ainda que atua junto à Polícia Militar e às Guardas Municipais no combate a esses crimes e também contra a receptação de materiais.

