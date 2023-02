À polícia, o rapaz, de 50 anos, disse que “por ser líder de bairro, iria fornecer as fraldas para pessoas carentes”, nesta sexta-feira (24). Funcionário da Semob é preso em flagrante por peculato após furtar pacotes de fraldas infantis de almoxarifado, em Presidente Prudente (SP)

Secom

Um funcionário da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob), de 50 anos, foi preso em flagrante por peculato nesta sexta-feira (24) após furtar quatro pacotes de fraldas infantis do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em Presidente Prudente (SP).

O depósito de materiais funcionava no mesmo complexo da Semob, já que, em razão da alta capacidade de armazenamento do local, a prefeitura cedeu parte do prédio à Sesau para guardar os produtos destinados à área da saúde.

O rapaz foi denunciado pelos próprios funcionários da Semob, que, nos últimos tempos, estavam notando a presença constante do indiciado no local “onde ele não tinha permissão expressa ou tácita para frequentar e cuja função não lhe exigia em nenhuma hipótese a presença naquele ambiente”. Conforme relatos, ele acessava o local por uma porta de pouco uso existente entre as repartições.

Testemunhas relataram, ainda, que era comum ver o homem chegar ao trabalho com uma mochila sem volume e, ao fim do expediente, sair com a bolsa avolumada, motivo pelo qual o chefe do almoxarifado determinou uma fiscalização “mais acirrada” sobre o funcionário público.

Na manhã desta sexta-feira (24), funcionários perceberam que, novamente, o rapaz frequentou o almoxarifado com a mochila nas costas e retornou para seu posto de trabalho. Informado sobre o fato, o chefe do almoxarifado decidiu esperar até o fim do expediente para verificar se o funcionário público deixaria o local de trabalho carregando as possíveis mercadorias.

À polícia, ele relatou que o rapaz “ficou se esquivando para deixar o local de trabalho, mas tão logo arrumou uma carona com outro funcionário”. Ao lado de fora, foi determinado que um dos vigilantes abordasse o veículo onde o homem estava. Ele foi indagado e, quando abriu a bolsa, havia quatro pacotes de fraldas infantis contendo oito unidades cada.

O rapaz, então, disse ao chefe do almoxarifado que iria fornecer as fraldas para uma mulher que estava precisando, em seu bairro. No entanto, não deu detalhes de quem era.

Ele foi direcionado até o secretário da Semob, para quem “confessou os fatos”. Segundo a responsável pelo almoxarifado da Sesau, os materiais foram doados pelo Estado de São Paulo e cada fralda foi avaliada em R$ 1, totalizando um prejuízo de R$ 32 pelos quatro pacotes furtados.

Preso em flagrante

À polícia, o funcionário público confessou que, “sem permissão, adentrou pela primeira vez no almoxarifado da Secretaria da Saúde, e de lá pegou quatro pacotes de fraldas contendo oito unidades cada”.

Ele ainda alegou que, por ser líder de bairro, iria fornecer as fraldas para pessoas carentes, frisando que não havia furtado os materiais da repartição anteriormente.

Os objetos foram apreendidos e devolvidos ao representante do órgão público.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

Prefeitura

Em nota ao g1, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que “por meio da Secretaria Municipal de Administração, será aberto um processo administrativo para analisar a conduta do servidor e, caso necessário, aplicada a devida punição, que poderá ser advertência, suspensão ou demissão”.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla