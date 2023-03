Funcionário de empresa de óculos em Campinas é preso suspeito de furtar 33 kg de cobre em peças para moldes

Ação foi realizada pela DIG, nesta segunda, e suspeito pretendia vender materiais para ferro-velho. Homem é preso suspeito de furtar cobre de empresa de óculos em Campinas

Um homem de 33 anos foi preso em Campinas (SP), nesta segunda-feira (6), suspeito de furtar 33 kg de cobre por meio de peças usadas como moldes pela empresa de óculos onde ele trabalha. O crime foi descoberto após uma denúncia indicar que ele praticou crimes mediante abuso de confiança.

O suspeito trabalhava no Jardim Santa Genebra. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), responsável pelo caso, o suspeito admitiu que já praticou o crime anteriormente e a intenção dele era vender o material apreendido para um ferro-velho. O g1 não localizou a defesa do homem.

Segundo o delegado Elton Costa, as peças tinham elevado valor não somente pela composição, mas também pelo formato específico. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito, durante a abordagem, alegou que estava endividado e chegou a pedir para trabalhar à noite para receber valor adicional.

Após registro do caso, o suspeito foi levado para a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial (DP), onde irá permanecer até passar por audiência de custódia.

