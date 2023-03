Funcionário de empresa de ônibus é atingido por tiro durante ataque criminoso em Natal

Segundo empresa, 11 veículo estacionados foram atingidos por disparos. Natal e outras 18 cidades do RN registram ataques desde a madrugada desta terça (14). Funcionário é baleado e 11 ônibus atingidos por tiros em garagem de empresa na Zona Oeste de Natal

Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi

O funcionário de uma empresa de transporte coletivo foi atingido por um tiro perto do olho, durante ataques de criminosos aos veículos da companhia, na madrugada desta terça-feira (14), em Natal.

O caso ocorreu em uma madrugada de ataques criminosos registrados em pelo menos 19 cidades potiguares.

O ataque aconteceu na garagem da empresa, localizada no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste da cidade. O trabalhador foi socorrido, passou por atendimento e não deve perder a visão, segundo a empresa.

Segundo a empresa Conceição, os criminosos atiraram contra 11 veículos que estavam estacionados no pátio.

“Recebi a ligação por volta de 1h informando que estavam sendo efetuados vários disparos em direção à empresa, sendo um despachante nosso atingido”, afirmou o diretor da empresa, Pedro Sales. Ainda de acordo com ele, outro funcionário que estava no local conseguiu correr e se abrigar dentro do prédio da empresa.

“O despachante caiu e logo após conseguiu se evadir para o condomínio para frente. Civis e o gerente de operações, que moram na frente, levaram ele para o Hospital Walfredo Gurgel. Logo depois ele foi encaminhado para o Hospital Onofre Lopes”, afirmou o diretor.

Ainda de acordo com o diretor, o ataque gerou atraso na saída dos ônibus, pela manhã. O caso já havia sido registrado por meio de um boletim de ocorrência na madrugada. No entanto, a empresa voltou a procurar a Polícia Civil para registrar um novo boletim de ocorrência pela manhã, ao receber novas ameaças.

“Dois indivíduos vieram aqui à frente, ameaçando a empresa, dizendo que iam atirar de novo. Foram encontrados oito coquetéis molotov ali do lado. Veio uma viatura da Polícia Militar aqui. Por parte da empresa, estamos em tratativa para trazer mais segurança à noite”, afirmou.

