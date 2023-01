Funcionário é baleado por guarda de folga durante briga em bar de Limeira

Homem teria partido para cima do GCM com uma faca e foi atingido por dois tiros; ele está internado em estado grave na Santa Casa de Limeira. Agente foi levado ao Plantão Policial. Bar onde guarda atirou em funcionário em Limeira

Um funcionário de um bar em Limeira (SP) foi baleado após uma discussão com um guarda municipal da cidade. A confusão aconteceu na manhã deste sábado (28), no estabelecimento localizado na Avenida Dr. Fabrício Vampré, no Jardim Piratininga. O funcionário foi internado em estado grave.

Segundo a Guarda Municipal, o GM que estava no local como cliente teria atirado para se defender após o homem ter partido em direção a ele com uma faca.

O funcionário foi atingido por dois tiros, sendo que um deles acertou o pulmão. Ele foi socorrido e está internado em estado grave na Santa Casa de Limeira.

Já o GCM foi levado ao Plantão Policial de Limeira, onde o caso foi registrado. A polícia apreendeu a pistola e a faca usadas na confusão. Não há informações se o agente ficou preso.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública da cidade disse que o guarda estava de folga e que as circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da GCM.

Plantão Policial de Limeira registrou o caso

