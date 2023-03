Funcionário morre em acidente de trabalho na CSN, em Volta Redonda

Empresa informou que colaborador se acidentou durante uma colisão entre a composição ferroviária que ele operava e um caminhão. Homem foi socorrido e levado para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Um funcionário, de 56 anos, morreu em um acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira (27), por volta de 6h20, na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ).

Segundo a empresa, o colaborador se acidentou durante uma colisão entre a composição ferroviária que ele operava e um caminhão.

O homem foi socorrido e levado às pressas para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em nota, a CSN disse que “prestará toda assistência à família do colaborador” e manifestou “solidariedade aos familiares e amigos”. A empresa revelou também que “as causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas”.

