Funcionário público de Itatiaia é exonerado depois de deixar filho sozinho em carro da prefeitura

Segundo a Guarda Municipal, homem estava em horário de trabalho e utilizou veículo da frota municipal para ir até Resende pagar uma conta. Em nota, prefeitura confirmou o ocorrido e informou a exoneração do servidor. Um funcionário público de Itatiaia (RJ) foi exonerado depois de deixar o filho sozinho em um veículo da prefeitura na tarde desta sexta-feira (10) .

Segundo a Guarda Municipal, o homem estava em horário de trabalho e usou o veículo para pagar uma conta em Resende (RJ), cidade vizinha. Quando saiu do carro para efetuar o pagamento, ele deixou a criança sozinha. A idade do filho não foi revelada.

Populares viram o menino dentro do carro e acionaram a Guarda Municipal, que foram verificar a denúncia. A criança não ficou ferida.

Em nota, a Prefeitura de Itatiaia confirmou o ocorrido e informou a exoneração do servidor público. Confira na íntegra:

“A Prefeitura de Itatiaia informa que o servidor comissionado saiu do prédio da administração a serviço da saúde. Mas depois usou o carro indevidamente para fins pessoais. A administração tomou o conhecimento dos fatos pelas redes sociais, lamenta o ocorrido e informa que o funcionário será exonerado do cargo.”

