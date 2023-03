Funcionários da Gerdau fazem paralisação de 2h por mudanças na jornada em Pindamonhangaba, SP

Cerca de 1,5 mil funcionários efetivados participaram do protesto; terceirizados também aderiram e quantidade de manifestantes passou dos 2 mil. Cerca de dois mil funcionários, efetivos e terceirizados, da empresa Gerdau realizaram uma paralisação na manhã desta quarta-feira (8) na fábrica de Pindamonhangaba. Os trabalhadores cobram mudanças na jornada de trabalho.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o protesto foi iniciado por volta das 7h30 e foi encerrado uma hora depois, às 9h30.

O protesto foi motivado sob alegação de que vários setores como laminação, aciaria e logística da empresa têm registrado alta carga de trabalho. Os trabalhadores também pedem uma alteração na jornada de trabalho que poderia garantir mais folgas aos funcionários.

De acordo com a entidade, funcionários que trabalham seis dias para folgar no domingo poderiam reduzir o horário de refeição e ter folgas em dois sábados por mês.

Por nota, a Gerdau confirmou o protesto e disse que preza pelo diálogo contínuo e transparente com seus colaboradores.

Vittorio Rienzo