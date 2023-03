Funcionários da merenda escolar estadual fazem paralisação após falta de pagamento em Taubaté, SP

Segundo o sindicato que representa a categoria, a paralisação deve atrapalhar o cronograma de aula dos alunos. A Secretaria de Estado de SP admitiu o problema e informou que trocará empresa. Funcionários da merenda escolar estadual fazem greve por falta de pagamento em Taubaté, SP

Funcionários da merenda escolar da rede estadual de ensino de Taubaté (SP) iniciaram na última quarta-feira (8) uma paralisação por conta da falta de pagamento de salário e benefícios por parte da empresa responsável pelo serviço na cidade.

De acordo com o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas (Seerc) de São José dos Campos, que representa a categoria, a empresa ‘RBX Alimentação e Serviços’ deve aos trabalhadores três meses de salário, além de benefícios como vale alimentação, vale transporte, pagamento de férias, INSS e FGTS.

Por conta disso, os funcionários chegaram a ir para as escolas onde trabalham na quarta, mas se recusaram a trabalhar. Nesta quinta-feira (9) eles se reuniram junto ao sindicato em frente à Diretoria de Ensino de Taubaté, que fica no centro, com cartazes reivindicando os diretos. Cerca de 26 funcionários compareceram no local.

Por nota, a empresa RBX negou atraso no pagamento dos salários e considerou a paralisação feita pelos grevistas como ‘arbitrária e ilegal’. Acrescentou ainda que está em contato com o sindicato para uma solução consensual

Escolas sem merenda

Ainda segundo o sindicato, cerca de 12 escolas estaduais que estão sob contrato com a empresa (há outras unidades que são administradas por outras empresas) já estão tendo problemas com a falta de merenda.

O diretor do Seerc, Adílson Ferreira de Castilho, informou ao g1 que os alunos estão consumindo apenas bolacha e água e, por conta disso, as aulas estão acabando mais cedo.

Ferreira explicou também que a paralisação continuará enquanto a RBX não acertar a dívida com os trabalhadores afetados.

O que diz a Secretaria de Educação Estadual

Questionada pelo g1, a Secretaria de Educação do Estado de SP confirmou o problema e informou que está em processo de contratação emergencial de uma nova empresa para fornecer a alimentação.

De acordo com a pasta, a empresa que estava em contrato vigente não cumpriu os acordos previstos e terá o contrato rescindo. A definição da nova prestadora do serviço acontecerá nos próximos dias.

Ainda segundo a secretaria, as escolas estaduais de Taubaté seguem oferecendo alimentação, mas, caso falte e seja necessário, uma redução no horário das aulas será avaliada. Se isso acontecer, tudo será reposto aos alunos.

O g1 entrou em contato também com a empresa envolvida, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.

