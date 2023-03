Funcionários da Sabesp fazem protesto após empresa suspender o pagamento por participação nos resultados

Em Presidente Prudente (SP), a adesão foi de 95%, num total de 80 funcionários. Funcionários da Sabesp fazem paralisação nesta sexta-feira (31) em Presidente Prudente (SP)

Funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), fizeram uma paralisação na manhã desta sexta-feira (31) após a empresa decidir não pagar a integralidade do Programa de Participação no Resultados (PPR).

O movimento ocorreu em todo o Estado, por meio da direção do Sindicato dos trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente do estado de São Paulo (Sintaema).

Em Presidente Prudente (SP), o diretor regional do sindicato, Edis Moreira de Araújo, informou que a paralisação contou com a adesão de 95% dos trabalhadores, num total de 80 funcionários.

“Todo ano, a empresa faz o balanço dos últimos quatro trimestres do ano anterior e fecha em março. Em abril, paga-se a participação dos resultados dos lucros da empresa. Dessa vez eles querem pagar abaixo da meta. O nosso protesto é para conseguir avançar. A empresa teve 98% de lucro e reivindicamos 100%, que é para conseguirmos o pagamento real das metas alcançadas. A empresa quer pagar somente 79%, que fica abaixo”, explica Araújo.

Ainda de acordo com o diretor regional do sindicato, a Sabesp resolveu suspender o pagamento do PPR que estava previsto para esta segunda (3). Segundo ele, a empresa deve se reunir ainda hoje com representantes da categoria no Estado, e se as negociações não avançarem, “nós estaremos em estado de greve ou movimento de manifestação a partir desta segunda-feira (31)”, declara.

Nota da Sabesp

Em nota oficial, a Sabesp informou que seus serviços não foram afetados pelas manifestações pontuais ocorridas na manhã desta sexta-feira e que a operação continua funcionando normalmente.

Ainda de acordo com a nota, a companhia mantém o diálogo com os representantes dos empregados e esclarece que está cumprindo o acordo firmado entre a administração e os funcionários em 2022.

