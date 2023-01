Funcionários de empresa acusada de golpe milionário contra estudantes de medicina alegam salários atrasados

Trabalhadores relatam que falta de pagamento ocorre desde o fim de 2022. Alunos foram à polícia e denunciaram que festa não foi entregue. Empresa de Florianópolis é investigada após festa de formatura não acontecer

A empresa de formatura de Santa Catarina investigada por causar um prejuízo de quase R$ 3 milhões a estudantes de medicina no Paraná, também é acusada de calote pelos próprios funcionários, que alegam atraso de salários e ameaças.

Os relatos dos trabalhadores à NSC TV foram feitos na condição de anonimato. Os profissionais ouvidos alegam que a Brave Brazil, empresa que se intitula por realizar “as maiores e melhores festas de formatura de medicina do Brasil” já apresentava problemas financeiros desde o ano passado.

“Eles tiveram muitos problemas durante o ano, de alguns atrasos, mas nada muito perigoso. Chegou no final do ano, eles acabaram deixando de honrar salários, fornecedores e chegou ao ponto que chegou”, contou.

A situação descrita pelos funcionários foi evidenciada por mais de 100 formandos de uma faculdade particular de Maringá, no norte do Paraná.

Pouco antes do baile de formatura, marcado para o último sábado (21), o grupo foi surpreendido e alegou que a empresa contratada para organizar o evento não teria pagado os fornecedores, nem confirmado as atrações musicais.

Festa cancelada em Maringá

Detalharam ainda que o contrato foi fechado há alguns anos e os primeiros problemas começaram a aparecer na última semana, quando foi realizado o jantar de formatura.

A Brave Brazil nega qualquer tentativa de golpe (confira a íntegra da nota no final da reportagem). Alegou, logo após o cancelamento da festa, estudantes possuíam uma dívida de quase R$ 500 mil e que, ainda em meados de 2022, começou a propor cortes de valores.

Os alunos contestam a versão. Eles afirmam que “não há qualquer fundamento fático” e que cumpriram a parte de contratantes, “com pagamento das mensalidades e arrecadação de quase R$ 3 milhões”.

Atraso de salários e ameaças

Um dos funcionários ouvidos e que não quis se identificar detalhou que o atraso nos salários começou em novembro e que seria questão de tempo para prejudicar a realização dos eventos de formatura previstos.

“Algumas receberam [pessoas], outras não. Outras receberam uma parte, o restante não. E essa questão de lesar o funcionário começou em novembro. Sim, justamente se não paga o funcionário, não tem como realizar um evento grande”, revela.

Outro trabalhador da Brave relatou que alguns funcionários chegaram a ser ameaçados com armas de fogo por terceirizados que também não receberam.

“A gente contrata carregadores para poder descarregar os caminhões. E aí como eles não pagavam esses carregadores, os caras chegavam lá com arma, fomos escoltados. A equipe ficou bem mal psicologicamente quanto a isso, e aí só foi piorando a situação”, conta.

O que diz a Brave Brazil?

Em relação ao atraso de salários de funcionários e ex-funcionários, a empresa confirmou os atrasos e que pretende regularizar em breve os valores.

“A Brave tem a intenção de, tão logo consiga retornar à normalidade, negociar com todos os fornecedores e prestadores de serviço, até para provar que nunca existiu GOLPE, e sim, um desacerto comercial, que será resolvido nas vias judiciais”, diz, em nota.

A respeito da formatura dos alunos de Maringá, a empresa respondeu:

Primeiramente é importante explicar que jamais ocorreu qualquer tipo de golpe em relação aos fatos ocorridos em Maringa/PR. Empresário que deseja aplicar golpe, não comparece no local do evento, não realiza pré-eventos ao Baile de Formatura, como ocorreu. Além de pré-eventos anteriores, na 4ª; 5ª e 6ª feira que antecediam o Baile (sábado), onde houve a Missa de Formatura, Jantar de Formatura e Colação de Grau, respectivamente. Somado a isso, os Formandos foram comunicados que o projeto contratado por eles (que na época da contratação é feito por estimativa de preço, haja vista ser com 05 até 06 anos de antecedência), estava deficitário em aproximadamente R$ 535.000,00. Ainda assim, a Brave envidou esforços para que, com um aporte de R$ 3.300,00 por formando e algumas readequações no projeto, a empresa entregasse o Baile no sábado. Tudo isso já há alguns dias antes dos eventos mencionados. Houve negativa sistemática da Comissão de Formatura em aceitar as várias propostas feitas pela Brave Brazil. Logo, é de extrema importância esclarecer que todos os eventos anteriores ao Baile, foram entregues.

A alegação de um golpe de 3 milhões de reais, nunca será verdade. Estaremos discutindo na justiça acerca das obrigações das partes envolvidas, perante o contrato, dado que mais de 80% deste fora cumprido. O principal é esclarecer a toda sociedade e, em especial, aos nossos clientes que a Brave Brazil é uma empresa séria pautada na mais absoluta transparência comercial. Acreditamos na Justiça!

Caso se repete no RJ

Depois da repercussão do caso de Maringá, estudantes de medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) que também têm contrato com a Brave Brazil descobriram que, segundo eles, quase nada está pronto para o evento.

Com custo de R$ 1,5 milhão e previsão de ser feita neste fim de semana, estudantes foram atrás dos fornecedores e ficaram sabendo que a maioria ainda não recebeu.

Segundo os alunos, a empresa se limitou a responder com um áudio afirmando que será preciso adiar o evento.

*Com informações da RPC TV.

