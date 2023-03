Funcionários de empresa terceirizada da Prefeitura de Guarujá, SP, reclamam de salários e benefícios atrasados

Profissionais de educação inclusiva da Unisau afirmam que não recebem desde a última terça-feira (7). Funcionários da Unisau, empresa terceirizada da Prefeitura de Guarujá, SP, reclamam de salário e benefícios atrasados

Os funcionários da Unisau, terceirizada da Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, reclamam que estão com salários e benefícios atrasados desde a última terça-feira (7). Os profissionais atuam na educação inclusiva do município. Em nota, a administração municipal disse não ter feito o repasse à empresa porque esta não apresentou parte da documentação exigida – não informou qual.

Ao g1, os trabalhadores disseram que os pagamentos são debitados até o 5° dia útil de cada mês, o que, neste mês, foi dia 7 de março. No entanto, uma semana após o prazo para o pagamento, os colaboradores ainda não receberam o salário e os benefícios, como cesta básica e vale-refeição.

“Isso é um descaso e uma humilhação”, disse uma monitora de apoio a crianças especiais, que preferiu não ser identificada. Outra funcionária, que também não quis ter o nome divulgado, disse que a situação é “uma tremenda falta de respeito”.

Em nota, Guarujá informou à reportagem que a Unisau não apresentou uma das certidões exigidas por lei na prestação de contas e, por este motivo, a prefeitura ficou impedida de efetuar o pagamento à empresa.

A prefeitura disse, ainda, que na tarde desta segunda-feira (13), um representante da Unisau esteve na Secretaria Municipal de Educação para regularizar a situação documental, e que ela deve ser finalizada ainda nesta semana.

Até a tarde desta terça (14), porém, os funcionários da empresa reafirmaram ainda não ter recebido os pagamentos atrasados.

O g1 tentou contato com a Unisau, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

