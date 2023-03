Eles reivindicam melhores condições de trabalho, negociação sobre o piso salarial e 30 horas semanais de trabalho. Enfermagem de Américo Brasiliense entra em greve por negociação do piso salarial

Funcionários do setor de enfermagem de Américo Brasiliense (SP) estão em greve. Eles reivindicam melhores condições de trabalho, negociação sobre o piso salarial e 30 horas semanais de trabalho.

Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região (Sismar), cerca de metade dos profissionais aderiu à paralisação.

Funcionários do setor de enfermagem fazem greve em Américo Brasiliense

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Américo Brasiliense informou que cerca de 40% dos funcionários aderiram à greve e que nenhuma unidade de saúde está parada.

A administração municipal disse ainda que sobre o piso aguarda o desfecho da lei que vem sendo discutida no Supremo Tribunal Federal (STF), já que caberia a união complementar financeiramente os custos para o aumento dos salários.

A prefeitura informou que está à disposição do sindicato para que seja agendada uma reunião.

