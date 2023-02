Funcionários dos Correios da Baixada Santista protestam e pedem mais segurança após entregador ser morto com tiro na cabeça; VÍDEO

Segundo o presidente do Sindicato, os entregadores estão com medo de ir às ruas após o crime. Funcionários dos Correios pedem mais segurança após entregador ser morto

Os trabalhadores dos Correios da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, realizaram um ato público, nesta sexta-feira (10), em São Vicente. A categoria pediu mais segurança e homenageou o entregador de encomendas Sérgio Murilo Pereira, de 53 anos, que foi morto com um tiro na cabeça após atropelar um criminoso durante uma tentativa de assalto.

O protesto começou em frente à Praça dos Correios, Coronel José Lopes, s/n, e percorreu as ruas da cidade até chegar na prefeitura, na Rua Frei Gaspar, 384. Aproximadamente 150 pessoas participaram do ato.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos (Sintect) Santos, Jose Antônio da Conceição, o foco é a segurança dos trabalhadores.

“Neste momento, pedimos apenas segurança para desempenhar nossas atividades, que é atender o munícipe. Mas, por falta de segurança não é possível. O protesto organizado pelo Sindicato foi uma homenagem ao companheiro [Sérgio Murilo]. Os trabalhadores estão chocados com o que aconteceu. Estão com medo de irem às ruas”, afirmou o presidente.

Ao g1, Jose Antônio disse que não há informações sobre greve. De acordo com ele, por enquanto, irão se reunir com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), administração municipal e Governo Estadual e Federal.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Defesa e Organização Social (Sedos), informou que não tem medido esforços para ampliar os mecanismos de trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) e, consequentemente, reformular o cenário da segurança pública, área de responsabilidade do Governo do Estado, com apoio da cidade.

A reportagem entrou em contato com os Correios, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Relembre o caso

Um entregador de encomendas foi morto com um tiro na cabeça após atropelar um criminoso durante tentativa de assalto em São Vicente. O bandido estava acompanhado de um comparsa, no último dia 3, no bairro Vila Melo. Imagens obtidas pelo g1 mostram a vítima acelerando contra um dos homens. (Veja o vídeo acima).

Segundo a Polícia Civil, o entregador estava trabalhando quando foi abordado pela dupla, que se posicionou em frente ao veículo na Rua Major Eugênio Terral, por volta das 12h10. A vítima atropelou um dos criminosos, que disparou contra ele e o fez perder o controle da direção e colidir contra um muro. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal (Antigo Crei), mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, o criminoso atropelado e o comparsa escaparam no veículo de um motorista de aplicativo, que estava com outros dois bandidos no carro. Após finalizar a corrida, o condutor foi ao 1º DP onde registrou o ocorrido e contou que conhecia um dos infratores, pois fazia corridas particulares para ele.

A Polícia Civil localizou o criminoso que foi atropelado após ele ter dado entrada no pronto-socorro da Zona Noroeste. O homem, inclusive, precisou ser transferido para a Santa Casa de Santos.

Segundo apurado pela reportagem, dos quatro criminosos, um está hospitalizado e outro foi identificado com ajuda do motorista do aplicativo, que foi preso. Dois criminosos seguem sem identificação. O caso foi registrado como latrocínio e é investigado pelo 1° DP.

