Ao menos 15 servidores tiveram afastamento determinado, segundo Secretaria de Educação. Unidade é responsável por atender toda a rede municipal de ensino e 12 escolas estaduais. Funcionários são afastados após surto de Covid-19 na Cozinha Piloto de Assis

Secretaria de Educação de Assis/Divulgação

Ao menos 15 funcionários da Cozinha Piloto de Assis (SP) foram afastados após um surto de Covid-19 na unidade. As informações foram confirmadas pela secretária de Educação da cidade, Dulce de Andrade Araújo, nesta terça-feira (14).

A cozinha é responsável por atender toda a rede municipal de ensino e 12 escolas estaduais. Por dia, são produzidas aproximadamente 20 mil refeições.

Segundo a secretária, testes foram realizados em 66 servidores da unidade. Boa parte dos afastados estavam assintomáticos e os demais, com sintomas leves. Cerca de 70 funcionários e dois nutricionistas participam da produção no local.

Ainda de acordo com Dulce, devido ao afastamento dos colaboradores, o cardápio de algumas unidades escolares vai passar por adequação a partir desta quarta-feira (15).

Escolas que recebem os alimentos produzidos pela Cozinha Piloto vão receber a partir desta quarta a chamada merenda seca, que engloba sucos em caixinha, bolinhos e biscoitos e é mais prática de ser servida.

Já nas escolas em que a produção é própria, como é o caso das unidades de período integral, o cardápio segue normal.

As secretarias de Educação e Saúde estão monitorando os servidores.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano