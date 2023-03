Fundação Cultura de Barra Mansa abre inscrições para exposição na Galeria Clécio Penedo; saiba como participar

Oito propostas que se destacarem vão receber prêmio de R$1 mil reais. Prazo vai até o dia 26 de abril. Fundação Cultura de Barra Mansa abre inscrições para exposição na Galeria Clécio Penedo.

A Fundação Cultura de Barra Mansa (RJ) está com inscrições abertas para exposição na Galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy, localizado no Centro. O objetivo do edital é programar as mostras do espaço para a temporada deste ano.

O prazo vai até o dia 26 de abril. Além da exibição, as oito propostas que se destacarem vão receber prêmio de R$1 mil reais. O objetivo é premiar as obras visuais com maior pontuação nos requisitos do edital.

A mostra vai selecionar propostas originais, autorais, individuais ou coletivas. Elas serão apresentadas apenas uma vez em um intervalo de tempo entre 20 e 45 dias. O processo seletivo acontece em duas etapas, sendo a primeira a regularidade dos documentos e, em seguida, os critérios técnicos.

Os interessados podem se inscrever pela internet. Pessoas físicas, artistas, colecionadores, curadores cadastrados no Cadastro Municipal de Cultura de Barra Mansa ou no Sistema Nacional de Informação e Indicadores podem participar com o envio de até duas propostas.

Para se cadastrar, é preciso apresentar um portfólio — um compilado de certificados, fotos de jornais, declarações e outros registros que apresentem a trajetória do artista — além de uma proposta de exposição. O edital eletrônico está disponível neste link.

A Galeria Clécio Penedo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, aos sábados e domingos, de 9h às 15h. A entrada é gratuita.

