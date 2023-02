Fundação em Campos abre inscrições para cursos online; pode participar quem tem de 18 a 29 anos

Programa Qualifica Jovem tem vagas para áreas como informática básica, noções de recursos humanos e auxiliar administrativo. FMIJ em Campos abre vagas para cursos online e retoma aulas presenciais em 27 de fevereiro

FMIJ/Divulgação

A Fundação Municipal da Infância e Juventude (FMIJ), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está disponibilizando vagas para cursos online nas áreas administrativa, de informática e recursos humanos para jovens de 18 a 29 anos.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet. E as aulas estão previstas para começar em 27 de fevereiro.

“Iniciamos mais uma inscrição para cursos online para jovens de 18 a 29 anos, em que o objetivo é qualificar e preparar nossos jovens para o mercado de trabalho, visando cursos para a área administrativa e informática, essenciais em qualquer empresa. Seguimos promovendo a inclusão social dos nossos jovens”, disse o coordenador do Programa Qualifica Jovem, Rafael Carreira.

Cursos e vagas

Informática básica – 100 vagas

Noções básicas de recursos humanos e administrativos – 50 vagas

Auxiliar Administrativo – 50 vagas

Noções de recursos humanos – 50 vagas

Formatura

Serão retomadas no dia 27 de fevereiro as aulas dos cursos presenciais que ocorrem na sede da FMIJ. Desta forma, jovens de 14 a 17 anos que começaram as aulas em outubro de 2022 vão poder concluir os mesmos, com formatura prevista para 26 de junho de 2023.

Novas vagas para cursos presenciais para esta faixa etária novas serão divulgadas pelas redes sociais da fundação e site da Prefeitura.

Vittorio Rienzo