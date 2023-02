Fundat abre inscrições para cursos de qualificação profissional nesta quarta; saiba como participar

Auxiliar de serviços gerais, técnicas de barbearia e manicure e pedicure estão entre as oportunidades. Curso de manicure

Reprodução/Unsplash

Nesta quarta-feira (1º), a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) abre inscrições para 15 novas turmas de capacitação e qualificação profissional para a população aracajuana. As aulas serão ministradas entre os meses de março e abril.

De acordo com a Fundat, os cursos serão totalmente presenciais e realizados nas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) da Fundat e em instituições e associações parceiras.

Os interessados devem ter idade a partir de 16 anos e comparecer, até o dia 3 de março, a uma das unidades listadas abaixo com RG, CPF e comprovante de residência de Aracaju. Caso o participante seja menor de idade, se faz necessária também a presença dos pais ou responsáveis para efetuar a matrícula.

Mais informações podem ser obtidas através do número (79) 3179-1331.

Cursos e endereços

Curso: Auxiliar de Serviços Gerais

Localidade: UQP Santa Maria

Início: 6 de março

Término: 27 de março

Curso: Auxiliar de Farmácia

Localidade: UQP 17 de março

Início: 6 de março

Término: 12 de Abril

Curso: Técnicas Básicas de Barbearia e Corte Masculino

Localidade: Centro da Juventude

Início: 7 de março

Término: 28 de março

Curso: Noções Básicas de Primeiros Socorros

Localidade: UQP Jardim Esperança

Início: 7 de março

Término: 21 de março

Curso: Camareira

Localidade: UQP Coroa do Meio II

Início: 7 de março

Término: 28 de março

Curso: Manicure e Pedicure

Localidade: UQP Santos Dumont

Início: 8 de março

Término: 29 de março

Curso: Auxiliar Administrativo

Localidade: UQP Porto Dantas

Início: 8 de março

Término: 5 de abril

Parceiros

Curso: Auxiliar de Serviços Gerais

Localidade: ACMAAC

Início: 8 de março

Término: 29 de março

Curso: Operador de Caixa

Localidade: Associação de Moradores do Conjunto Bugio

Início: 8 de março

Término: 5 de abril

Curso: Corte e Escova

Localidade: Batalhão da Restauração Aracaju

Início: 09 de março

Término: 30 de março

Curso: Automaquiagem

Localidade: Lar de Zizi

Início: 13 de março

Término: 23 de março

Curso: Atendente Balconista

Localidade: ADRA

Início: 14 de março

Término: 24 de março

Curso: Técnicas Básicas de Corte Masculino

Localidade: Igreja Batista Memorial

Início: 14 de março

Término: 4 de abril

Curso: Hambúrguer Gourmet

Localidade: Oratório Festivo

Início: 20 de março

Término: 22 de março

Curso: Arte em chocolate

Localidade: Casa Santa Zita

Início: 22 de março

Término: 31 de março

Ufficio Stampa