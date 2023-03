Fundat Aracaju abre 12 novas turmas de qualificação profissional; veja como se inscrever

Operador de caixa, assistente administrativo o porteiro são algumas das opções de cursos. Oficinas serão realizadas de forma online

Pixabay

Nessa terça-feira (7), a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) iniciará as inscrições para as oficinas online de capacitação do mês de março. Operador de caixa, assistente administrativo o porteiro são algumas das opções de cursos [veja lista completa abaixo].

Serão 12 turmas, desenvolvidas entre os dias 13 e 30 deste mês, de forma online, com carga horária que varia de 2h a 3h de duração. Os participantes receberão o certificado de conclusão via e-mail, após a conclusão da oficina.

Para participar, os interessados devem acessar e preencher o formulário de inscrições no link.

Oficinas

Planejamento, produtividade e foco no resultado

Data: 13 de março

Horário: 9h às 11h

Duração: 2h

Redes Sociais

Data: 14 de março

Horário: 15h às 17h

Duração: 2h

Noções básicas de Excel

Data: 15 de março

Horário: 14h às 17h

Duração: 3h

Recepcionista

Data: 16 de março

Horário: 14h às 16h

Duração: 2h

Operador de caixa

Data: 20 de março

Horário: 14h às 16h

Duração: 2h

Educação financeira

Data: 21 de março

Horário: 14h às 16h

Duração: 2h

Noções básicas de segurança no trabalho

Data: 22 de março

Horário: 14h às 16h

Duração: 2h

Canva: Designs para negócios

Data: 23 de março

Horário: 14h às 16h

Duração: 2h

Elaboração de currículo e entrevista de emprego

Data: 27 de março

Horário: 9h às 11h

Duração: 2h

Impulsionando as vendas online

Data: 28 de março

Horário: 09h às 11h

Duração: 2h

Porteiro

Data: 29 de março

Horário: 15h às 17h

Duração: 2h

Auxiliar Administrativo

Data: 30 de março

Horário: 19h às 21h

Duração: 2h

Ufficio Stampa