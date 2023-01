fundat-aracaju-oferece-270-vagas-para-oficinas-presencias;-saiba-como-participar

Há vagas também para curso de coaching on line. tecnologia, computador, teclado

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) abre, na próxima segunda-feira (30), inscrições para 270 vagas em oficinas livres na modalidade presencial, além de curso na modalidade online.

Segundo a Fundat, as oficinas presenciais têm carga horária de três horas e estão distribuídas nos turnos da manhã e tarde, com aulas ministradas nas salas das Unidades de Qualificação Profissional (UQPs). São elas: Técnicas em Vendas, Recepcionista, Auxiliar Administrativo, Porteiro, Marketing Digital, Operador de Caixa e Maquiagem: Aprenda a fazer a sua make para o carnaval.

Os interessados em participar das oficinas presenciais precisam ter idade a partir de 14 anos e comparecer à sede da Fundat (calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro), nas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs), associações ou instituições parceiras onde acontecerão as capacitações. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Além das oficinas presenciais, a Fundat também oferece curso de coaching, com carga horária de 40 horas, que pertence ao eixo de Gestão e Negócios. A capacitação será on line, de 2 a 15 de fevereiro, das 13h às 17h. Para realizar a matrícula, é necessário acessar o link e preencher o formulário. Para participar é preciso ter a partir de 16 anos, ensino fundamental (anos finais) incompleto e conhecimento em informática básica.

Confira o cronograma:

Curso online

Coaching | Período: 02/02 a 15/02 | Horário: 13h às 17h | 40h | Modalidade: online | Pré-requisitos: ensino fundamental II incompleto (16 anos) e possuir conhecimento em Informática Básica | Local: on line.

Oficinas livres presencias

Técnicas em vendas | Horário: 13h às 16h | Início 06/02 | Carga horária: 3h | Modalidade: Presencial | Local: UQP 17 de março | Endereço: Rua Vereador Manoel Nunes Resende, s/n, bairro 17 de Março; | Pré-requisitos: Ensino fundamental completo (16 anos).

Recepcionista | Horário: 13h às 16h | Início 07/02 | Carga horária: 3h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Porto D’antas | Endereço: Rua Gerson Farias, nº 345, bairro Porto D’antas; | Pré-requisitos: Ensino fundamental completo (16 anos).

Auxiliar administrativo | Horário: 13h às 16h | Início 08/02 | Carga horária: 3h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Santos Dumont | Endereço: Rua Sargento Brasiliano, nº 845, bairro Santos Dumont | Pré-requisitos: Ensino fundamental completo (16 anos).

Porteiro | Horário: 08h às 11h | Início 09/02 | Carga horária: 3h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Santa Maria | Endereço: Avenida Alexandre Alcino, nº 510, bairro Santa Maria | Pré-requisito: Ensino fundamental completo (16 anos);

Marketing Digital | Horário: 13h às 16h | Início 13/02 | Carga horária: 3h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Jardim Esperança | Endereço: Rua Júpiter, 14, Conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa; | Pré-requisito: Ensino fundamental completo (16 anos);

Operador de caixa | Horário: 13h às 16h | Início 14/02 | Carga horária: 3h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Coroa do Meio II | Endereço: Av. Desembargador Antonio góis S/N bairro Coroa do Meio ; | Pré-requisito: Ensino fundamental completo (16 anos);

Maquiagem: Aprenda a fazer a sua make para o carnaval | Horário: 08h às 11h | Início 15/02 | Carga horária: 3h | Modalidade: Presencial | Local: Centro da Juventude | Endereço: José Carlos Silva, 683, Praça da Juventude, bairro Farolândia; | Pré-requisito: Ensino fundamental completo (16 anos).

