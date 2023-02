fundat-oferta-16-novas-vagas-de-emprego

Quem possuir cadastro e perfil da vaga ofertada, deve comparecer à Fundat e solicitar o encaminhamento para entrevista. Carteira de Trabalho e Previdência Social

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) informou, nesta quarta-feira (15), que está intermediando a oferta de mais 16 novas vagas de emprego para ampla concorrência e também para pessoas com deficiência (PcD).

Os interessados devem cadastrar ou atualizar o seu currículo, na sede da Fundat, que está localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro.

Para efetuar o processo é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), RG, CPF, certificados dos cursos e currículo. As pessoas com deficiência precisam apresentar também o laudo médico atualizado.

Quem possuir cadastro e perfil da vaga ofertada, deve comparecer à Fundat e solicitar o encaminhamento para entrevista, que também pode ser realizado pelo número (79) 3179-1331. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.

Confira abaixo as vagas disponíveis e as exigências das empresas para cada uma delas.

Vagas para ampla concorrência:

Alinhador de pneus computadorizado

Exige experiência na função

Ensino fundamental completo

Manicure/pedicure

Não é necessário experiência

Ensino fundamental completo

Vendedor Externo

Exige experiência na função

Ensino médio completo

Recepcionista

Com ou sem experiência

Ensino Médio Completo

Atendente de cafeteria

Com ou sem experiência

Vendedora

Exige experiência na função

Lavador de veículos

Não exige experiência

Ensino médio completo

Assistente Administrativo

Exige experiência na função

Ensino superior incompleto

RH/Licitação

Exige experiência na função

Ensino superior completo

Auxiliar de Lavanderia

Não exige experiência

Ensino médio completo

Serviços gerais

Exige experiência

Ensino fundamental completo

Cumim

Ensino fundamental completo

Operador de caldeira

Exige experiência

Ensino fundamental completo

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Servente de obras/pedreiro

Não exige experiência

Agente comercial

Não exige experiência

Disponibilidade no horário noturno

Assistente de vendas

Não exige experiência

