Fundat oferta 18 vagas de emprego para diversas áreas; saiba como concorrer

Os cargos são voltados para ampla concorrência e também para pessoas com deficiência (PcD), com ou sem experiência nas funções. Carteira de Trabalho e Previdência Social

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) informou, nesta quinta-feira (9), que está disponibilizando 18 novas oportunidades de emprego. Os cargos são voltados para ampla concorrência e também para pessoas com deficiência (PcD), com ou sem experiência nas funções.

Os interessados precisam se cadastrar ou atualizar o currículo, na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando carteira de trabalho (física ou digital), RG, CPF, certificados dos cursos e currículo. As pessoas com deficiência precisam apresentar também o laudo médico atualizado.

Caso o interessado já tenha cadastro e se encaixe no perfil da vaga ofertada, basta comparecer à Fundat e solicitar o encaminhamento para a entrevista. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Confira as vagas:

Servente de Obras/Pedreiro

Não é necessário experiência na função

Agenda comercial

Não é necessário experiência na função

Disponibilidade no horário noturno

Assistente de vendas

Não é necessário experiência na função

Vagas para ampla concorrência:

Alinhador de pneus computadorizado 1

Com experiência de 1 ano

Ensino fundamental completo

Manicure/pedicure

Não é necessário comprovação na carteira

Ensino fundamental completo

Vendedor de veículos

Experiência na área

CNH B

Ensino fundamental completo

Repositor

Experiência na área

Disponibilidade de horário

Ensino Médio completo

Gerente

Experiência em loja de confecções

Ensino médio completo ou superior

Auxiliar administrativo

Experiência com notas fiscais, pagamentos e conciliação bancária

Ensino médio completo

Vendedor externo

Experiência na área

Ensino médio completo

Confeiteiro

Experiência mínima de 6 meses na função

Experiência em salgados

Ensino médio completo

Atendente telemarketing

Não necessita experiência

Ensino médio incompleto

Operador de Caixa

Experiência na área

Ensino fundamental completo

Operador de Caixa

Sem experiência

Ensino médio incompleto

Cuidadora de idosos

Experiência na área

Ensino médio completo

Auxiliar de serviços gerais

Experiência mínima de 6 meses em CTPS

Ensino fundamental incompleto

Auxiliar de manutenção

Experiência mínima de 6 meses em CTPS

Ensino fundamental incompleto

Assistente administrativo

Experiência em setor financeiro e faturamento de 1 ano

Vito Califano