Fundat oferta vagas de emprego para várias áreas; saiba o que é necessário para se inscrever

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), divulgou, nesta terça-feira (31), a oferta de 15 novas vagas de emprego.

As oportunidades para ampla concorrência são destinadas às funções de vendedor de consórcio, serralheiro, borracheiro, vendedora, operador de caixa, manicure/pedicure, vendedor de veículos.

Para as pessoas com deficiência (PcD) as oportunidades são para servente de obras, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e porteiro.

Os interessados em concorrer às vagas precisam preencher os pré-requisitos estabelecidos e cadastrar ou atualizar o currículo comparecendo à sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando RG, CPF, currículo e carteira de trabalho digital ou física.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para outras informações, basta entrar em contato por meio do telefone: (79) 3179-1331.

Confira as vagas de emprego:

Para ampla concorrência

Vendedor de consórcio

Pré-requisitos: ensino fundamental completo, experiência na área e CNH tipo B;

Serralheiro

Pré-requisitos: Experiência na área, CNH tipo A e transporte próprio;

Borracheiro

Pré-requisitos: Ensino fundamental incompleto e experiência na área;

Vendedora

Pré-requisitos: ensino médio completo e experiência na área de vendas de roupa;

Operador de caixa

Pré-requisitos: ensino médio completo, experiência na área;

Manicure/ pedicure

Pré-requisito: Ensino fundamental completo e experiência na área;

Vendedor de veículos

Pré-requisitos: ensino fundamental completo CNH tipo B e experiência na área;

Pessoa com deficiência (PCD)

Servente de obras

Pré-requisito: não requer experiência.

Auxiliar de serviços gerais

Pré-requisito: não requer experiência.

Auxiliar administrativo

Pré-requisito: não requer experiência.

Porteiro

Pré-requisito: não requer experiência.

