fundat-oferta-vagas-para-recepcionista-de-pousada,-almoxarife-e-outras-oportunidades

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), informou, nesta segunda-feira (23), que está intermediando a oferta de mais de 50 novas vagas de emprego em diversas áreas, tanto para a ampla concorrência, quanto para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas para ampla concorrência são para as seguintes áreas: vendedor de consórcio, recepcionista de pousada, almoxarife, auxiliar de cozinha, barman, analista de sistemas, contador, mecânico automotivo, polidor de veículos, manicure, maquiador(a), cabeleireiro(a), depiladora, esteticista, gesseiro, armador, ajudante de obra, pedreiro comum, pedreiros de acabamento, marteleiro, vendedor interno, confeiteiro, atendente de cafeteria, auxiliar de serviços gerais e serralheiro.

Para as pessoas com deficiência (PcD), as oportunidades são para servente de obras e produção ou atendimento.

O cidadão interessado participar do processo de seleção deve preencher os pré-requisitos necessários e se candidatar à vaga pretendida cadastrando ou atualizando o currículo através do link ou comparecendo à sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando RG, CPF e currículo, ou ainda pelo número (79) 9 9132-1200.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para outras informações, entre em contato por meio do telefone: (79) 3179-1331.

Confira as vagas:

Ampla concorrência

Vendedor de consórcio

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo, experiência na área e CNH (B).

Recepcionista de pousada

Pré-requisitos: Ensino médio incompleto e experiência na área.

Almoxarife

Pré-requisitos: Ensino médio completo e não requer experiência na área.

Auxiliar de cozinha

Pré-requisitos: Ensino médio completo e experiência na área.

Barman

Pré-requisitos: Ensino médio incompleto e experiência na área.

Analista de sistemas

Pré-requisitos: Ensino superior completo e experiência na área.

Contador

Pré-requisitos: Ensino superior incompleto e experiência no setor financeiro.

Mecânico automotivo

Pré-requisitos: Ensino fundamental incompleto e experiência na área.

Polidor de veículos

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo, experiência na área.

Manicure

Pré-requisitos: Experiência na área

Maquiador(a)

Pré-requisitos: Experiência na área

Cabeleireiro(a)

Pré-requisitos: Experiência na área

Depiladora

Pré-requisitos: Experiência na área

Esteticista

Pré-requisitos: Experiência na área

Gesseiro

Pré-requisitos: Experiência na área

Armador

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo e com experiência na área

Ajudante de obras

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo e com experiência na área

Pedreiro comum

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo e com experiência na área

Pedreiro de acabamento

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo e com experiência na área

Marteleiro

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo e com experiência na área industrial.

Vendedor interno

Pré-requisitos: Ensino médio completo e experiência na área de vendas.

Auxiliar de cozinha

Pré-requisitos: Ensino médio completo e experiência na área em hotel ou restaurantes.

Confeiteiro

Pré-requisitos: Ensino médio completo e experiência na área.

Atendente de cafeteria

Pré-requisitos: Ensino médio completo e não requer experiência na área.

Auxiliar de serviços gerais

Pré-requisitos: Experiência na área em ambientes comerciais.

Serralheiro

Pré-requisitos: Experiência na área e CNH (A).

Vendedor interno

Pré-requisitos: Ensino médio completo e experiência com telecom.

Vendedor interno

Pré-requisitos: Ensino médio completo e experiência na área.

Pessoa com deficiência (PcD)

Servente de obras

Pré-requisito: não requer experiência.

Produção ou atendimento

Pré-requisito: não requer experiência.

