fundat-realiza-triagem-de-candidatos-para-maternidade-lourdes-nogueira;-saiba-como-participar

As vagas são destinadas exclusivamente aos candidatos a primeiro emprego. Carteira de Trabalho

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) iniciou, nesta sexta-feira (10), as inscrições para triagem e preenchimento de 33 vagas em sete funções de níveis técnico e superior referentes ao processo de seleção de pessoal e formação de cadastro reserva da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. As vagas são destinadas exclusivamente aos candidatos a primeiro emprego, que nunca trabalharam com registro em carteira.

De acordo com a Fundat, há vagas para os cargos de assistente social (diurno), psicólogo (diurno) e enfermeiro assistencial (diurno e noturno), que têm como requisitos o certificado de conclusão de ensino superior e registro ativo no respectivo conselho de classe.

Já para as funções de instrumentador cirúrgico (diurno e noturno), técnico de eletricidade (diurno) e técnico de enfermagem (diurno e noturno) são necessários o ensino técnico e registro ativo no conselho de classe.

Para o cargo de técnico de informática exige-se apenas o ensino técnico em informática ou desenvolvimento de sistemas, conhecimento do pacote Office e sobre redes, manutenção de computadores e sistema operacional Windows.

Os candidatos interessados devem realizar a sua inscrição até as 23h50 do dia 13 de março, através do email, onde devem ser anexados o currículo e a descrição da vaga para a qual deseja concorrer, além do horário de disponibilidade laboral.

Para participar da seleção é preciso estar com o cadastro ativo e atualizado no sistema da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). Caso o candidato ainda não tenha realizado esse processo, deve comparecer à sede da Fundat, na rua João Pessoa, 127, Centro, das 7h às 17h, para cadastrar ou atualizar o currículo, com a documentação necessária (carteira de trabalho, currículo, documento oficial com foto e certificado de cursos – se houver).

A Fundat disponibilizará os candidatos classificados por função para que o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) possa efetuar a entrevista e fazer a sua escolha.

Ainda segundo a Fundat, fica sob a responsabilidade do INTS a divulgação da lista dos aprovados.

