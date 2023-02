Fundhas abre 100 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em São José dos Campos; veja como se inscrever

Oportunidade são para cursos presenciais; inscrições vão até o dia 27 de fevereiro. Fundhas abre 100 vagas para quatro cursos profissionalizantes gratuitos; veja como se inscrever

A Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas) abriu 100 vagas em quatro cursos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades são para cursos presenciais e destinados a moradores de São José dos Campos.

As inscrições foram abertas neste terça-feira (7) e seguem até o dia 27 de fevereiro pela internet na página do Qualifica São José, no site da prefeitura. O telefone 156 também está disponível para que o interessado faça a inscrição.

As atividades começam nos dias 1º e 2 de março, com término máximo no dia 4 de abril, dependendo do curso.

Veja os cursos disponíveis:

Primeiros Socorros

Vagas: 30

Inscrições: de terça-feira (7) a 27 de fevereiro

Início das atividades: 1 de março

Término: 29 de março

Carga horária: 40 horas

Requisitos: 16 anos e Ensino Fundamental completo

Local de desenvolvimento: Polo Cephas Parque Tecnológico, localizado na Estrada Doutor Altino Bondesan, 550, no distrito de Eugênio de Melo

Ensaios não Destrutivos de Cargas na Aviação Civil

Vagas: 30

Inscrições: de terça-feira (7) até 27 de fevereiro

Início das atividades: 2 de março

Término: 4 de abril

Carga horária: 40 horas

Requisitos: Ensino Médio completo

Local de desenvolvimento: Polo Cephas Parque Tecnológico

Liderança e Gestão de Equipes

Vagas: 20

Inscrições: de terça-feira (7) até 27 de fevereiro

Início das atividades: 2 de março

Término: 4 de abril

Carga horária: 30 horas

Requisitos: Ensino Fundamental completo

Local de desenvolvimento: Polo Cephas Sul, localizado no Centro da Juventude, na rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, na região sul

Planejamento Estratégico como Ferramenta Empresarial

Vagas: 20

Inscrições: de terça-feira (7) até 27 de fevereiro

Início das atividades: 1º de março

Término: 30 de março

Carga horária: 30 horas

Requisitos: Ensino Médio completo

Local de desenvolvimento: Polo Cephas Sul

