Fundhas abre 2,5 mil vagas para cursos de qualificação à distância em São José dos Campos

Ao todo, são oito cursos diferentes; inscrições estão abertas e seguem até o dia 17 de abril. Fundhas de São José dos Campos

fundhas.org.br Foto: divulgação

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) abriu mais de 2,5 mil vagas para oito cursos gratuitos de educação à distância (EAD) na cidade de São José dos Campos (SP). As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de abril.

Dentre as vagas, 300 são para interessados em trabalhar no Space Studies Program, maior evento de estudos espaciais do mundo, que será realizado entre os dias 26 de junho e 26 de agosto. Elas serão oferecidas no curso de Agente Receptivo para Turismo Local.

Outros dois cursos são novidades na Fundhas, são as qualificações de Empreendedorismo e Inovação, com 250 vagas; e Programação na Linguagem PHP, com 450.

As inscrições foram iniciadas na última terça-feira (28) e permanecem abertas até o dia 17 de abril. O interessado pode se inscrever pela internet, na página do Qualifica São José, no site da prefeitura. Também é possível se inscrever pela Central 156, no telefone, site ou aplicativo.

Veja os cursos disponíveis:

Empreendedorismo e Inovação

Vagas: 350

Inscrições: de 28 de março a 17 de abril

Início: 26 de abril

Término: 28 de junho

Carga horária: 40 horas

Requisitos: 16 anos e Ensino Fundamental completo

FIC – Recepcionista de Eventos

Vagas: 250

Inscrições: de 28 de março a 17 de abril

Início: 24 de abril

Término: 26 de julho

Carga horária: 160 horas

Requisitos: 18 anos e Ensino Fundamental completo

Agente Receptivo para Turismo Local

Vagas: 390

Inscrições: de 28 de março a 17 de abril

Início: 26 de abril

Término: 28 de junho

Carga horária: 60 horas

Requisitos: 18 anos e Ensino Fundamental completo

Segurança e Medicina no Trabalho

Vagas: 250

Inscrições: de 28 de março a 17 de abril

Início: 26 de abril

Término: 28 de junho

Carga horária: 40 horas

Requisitos: 18 anos e Ensino Fundamental completo

FIC – Recepcionista

Vagas: 300

Inscrições: de 28 de março a 17 de abril

Início: 24 de abril

Término: 26 de julho

Carga horária: 160 horas

Requisitos: 16 anos e Ensino Fundamental completo

FIC – Operador de Supermercados

Vagas: 300

Inscrições: de 28 de março a 17 de abril

Início: 24 de abril

Término: 26 de julho

Carga horária: 160 horas

Requisitos: 16 anos e Ensino Fundamental completo

Gestão de Qualidade

Vagas: 300

Inscrições: de 28 de março a 17 de abril

Início: 29 de abril

Término: 30 de junho

Carga horária: 40 horas

Requisitos: 16 anos e Ensino Fundamental completo

Programação na Linguagem PHP

Vagas: 450

Inscrições: de 28 de março a 17 de abril

Início: 29 de abril

Término: 30 de junho

Carga horária: 40 horas

Requisitos: 16 anos e Ensino Fundamental completo

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Mata