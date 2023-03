Fundhas oferece 100 vagas para cursos gratuitos em São José

Oportunidades são para quatro áreas de atuação em cursos presenciais; inscrições vão até o dia 27 de março. Fundhas abre 100 vagas para quatro cursos profissionalizantes gratuitos em São José dos Campos

A Fundação Hélio Augusto de Souza abriu, nesta segunda-feira (6), 100 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em quatro áreas de atuação, em São José dos Campos. As oportunidades são na modalidade presencial e abrangem os segmentos de gestão de projetos, carreiras e gestão de qualidade (veja abaixo).

Os interessados podem fazer a inscrição a partir desta terça-feira (7) pela página do Qualifica São José. O cadastro deve ser realizado até o próximo dia 27 de março. Para quem não tem acesso a internet, a candidatura pode ser feita também através do telefone 156, a central de atendimento da prefeitura.

De acordo com a gestão municipal, a Fundhas já abriu 4.340 vagas somente este ano nas modalidades a distância e presencial. Entre 2021 e 2022, foram pouco mais de 32.800 oportunidades.

Veja os cursos disponíveis:

Gestão de Projetos

Vagas: 30

Inscrições: De 7 de março a 27 de março

Início: 11 de abril

Término: 10 de maio

Carga horária: 40 horas

Requisitos: Ensino Médio Completo

Soft Skills e Carreira

Vagas: 30

Inscrições: De 7 de março a 27 de março

Início: 11 de abril

Término: 27 de abril

Carga horária: 20 horas

Requisitos: Ensino Médio Completo

Excel Básico – Híbrido

Vagas: 20

Inscrições: De 7 de março a 27 de março

Início: 11 de abril

Término: 2 de maio

Carga horária: 30 horas

Requisitos: 16 anos e Ensino Fundamental Completo

Ferramentas de Gestão da Qualidade

Vagas: 20

Inscrições: De 7 de março a 27 de março

Início: 5 de abril

Término: 3 de maio

Carga horária: 25 horas

Requisitos: Ensino Médio Completo

