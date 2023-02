Fundo Social de Mogi das Cruzes lança Drive Emergencial da Ação Verão 2023

Ação Verão arrecada itens de primeira necessidade, como produtos de limpeza e de higiene pessoal, roupas de adultos e crianças, roupas de mesa e banho, fraldas geriátricas, absorventes e alimentos não perecíveis. O Fundo Social de Mogi das Cruzes lança neste sábado (4) o Drive Emergencial, com o objetivo de reforçar doações para a campanha Ação Verão 2023, que arrecada itens essenciais para dar amparo emergencial a famílias em situação de vulnerabilidade e que venham a ser afetadas pelas chuvas.

O Drive da Ação Verão ficará no Pró-Hiper do Mogilar (mesmo local onde aconteceram os drives de vacinação) até o fim da campanha, em 31 de março. O funcionamento na primeira semana, até o domingo 12, será das 9h às 18h. A partir do dia 13, será das 9h às 16h. A entrada será pela Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes e a saída pela Avenida Cívica.

“Precisamos reforçar a rede de solidariedade e cuidar da população mais vulnerável de Mogi das Cruzes impactada pelas chuvas. A dinâmica do drive facilita as doações, pois as pessoas podem deixar os itens no carro, passar e entregar. É bem simples. Vale lembrar que a população que não tem carro também pode ir até o Pró-Hiper e doar, sem filas”, disse o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

O Fundo Social trabalha diretamente com instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. Isto é, as doações são entregues às entidades com cadastro ativo e cabe a elas a entrega final dos itens às famílias e comunidades assistidas.

Mais informações sobre a Ação Verão podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.

