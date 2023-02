Fundo Social de Santos abre inscrições para 14 cursos gratuitos; veja as opções e como participar

São 144 vagas para os segmentos de artesanato, costura e padaria artesanal. As matrículas podem ser feitas até sexta-feira (3). Fundo Social de Santos abre inscrições para diversos cursos gratuitos

O Fundo Social de Solidariedade de Santos, no litoral de São Paulo, abriu inscrições para 14 cursos gratuitos nos segmentos de artesanato, costura e padaria artesanal. Ao todo, são 144 vagas. As matrículas podem ser feitas até sexta-feira (3).

Para se inscrever, é necessário ter 18 anos, morar em Santos e renda familiar de até dois salários mínimos. É preciso levar cópias do RG, CPF e comprovante de residência até a sede do FSS, na Avenida Conselheiro Nébias, 388, das 9h às 17h.

Para o curso de padaria artesanal, serão disponibilizados sete cursos entre eles: tortas banoffe e uvanoffe, broinhas de fubá, berinjela ao forno e pão de forma, cookies americanos e aula de Páscoa, com ovos de colher e tradicionais.

Além dessas delícias, os alunos terão aulas de preparo de quiche de frango e torta de limão, coxinha com recheio de costela, bolo salgado de legumes e workshop de receitas internacionais, como pão salgado, pastel de nata e bolos de castanha, de cenoura trufado e red velvet. Serão 10 vagas por curso e as aulas acontecem das 13h30 às 17h.

Já para o segmento de costura, serão quatro cursos de patchwork, corte e costura, conserto de roupas e modelagem. As capacitações têm início no dia 7 de março, com exceção do curso de modelagem, que começa no dia 9, e termina em junho.

As aulas das turmas da manhã acontecerão das 10h às 12h, enquanto, no período da tarde, as capacitações serão das 15h às 17h. Por período, o curso de patchwork conta com seis vagas, enquanto os demais possuem oito. Para participar das capacitações de modelagem, patchwork e conserto de roupas é preciso saber costurar.

São três cursos na área de artesanato: pintura em tecido e macramê, arte com feltro e em tecido e art aplique. São 10 vagas por capacitação. Os cursos contam com oito aulas, sempre das 14h às 17h.

