Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí oferece cursos gratuitos de bartender e garçom

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (SP) abriu, nesta terça-feira (16), inscrições para os cursos de bartender e garçom. Para o módulo de bartender serão 19 vagas e para o de garçom, 12. O cursos são destinados a pessoas com 16 anos ou mais e com ensino fundamental completo, residentes na cidade.

A capacitação para o curso de garçom ensinará aos alunos diferentes modos de preparo, técnica de higiene e organização do setor de bebidas de um estabelecimento.

Na capacitação para o curso de garçom os alunos aprenderão técnicas de como explicar aos clientes detalhes do cardápio, orientar sobre o prato solicitado, servir as refeições, montagem de mesa, organizar espaço físico, bem como solicitar, checar e ajustar equipamentos e utensílios necessários à sua atividade.

As aulas serão ministradas na unidade móvel de Hospitalidade, que ficará estacionada no Parque Comendador Antônio Carbonari durante todo o período de realização da 35ª Festa da Uva e VI Expo Vinhos 2018.

Inscrição

No momento da inscrição é preciso apresentar originais e cópias do RG, CPF e Comprovante de Residência, que necessariamente deve ser o Carnê de IPTU de Jundiaí ou uma conta de água, luz ou telefone em nome do aluno e também:

RG ou Certidão de Nascimento: quando o comprovante estiver em nome dos pais;

Certidão de Casamento: quando o comprovante estiver em nome do cônjuge;

Contrato de Locação: quando o contrato estiver em nome do aluno;

Contrato de Locação + Certidão de Casamento: quando o contrato estiver em nome do cônjuge.

Serão aceitos, conforme quantidade de vagas, os primeiros inscritos que cumprirem os requisitos acima. Inscrições excedentes ficarão em lista de espera e serão convocadas somente em casos de desistência.

As matrículas só serão feitas pessoalmente e por ordem de chegada no Funss, que fica dentro do Parque da Uva, com acesso pela avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, portão 03, bairro Anhangabaú. Informações pelo telefone (11) 4521-2929, 4521-2762 e 4521- 6833.

