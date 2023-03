Fundo Social realiza encontro para debater temas relacionados ao combate à fome

Um dos temas abordados durante a reunião foi a Campanha da Fraternidade, que tem a fome como tema em 2023

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Louveira, Magali Steck, realizou na última quinta-feira (9), um encontro com os líderes das paróquias e representantes de entidades parceiras. Com o objetivo de debater temas relacionados ao combate à fome, a Prefeitura de Louveira intensifica as ações na cidade.

“A Prefeitura, em trabalho conjunto com as entidades, intensifica as ações de combate à fome em Louveira. As parcerias são fundamentais no combate a desigualdade e é essencial para aperfeiçoar nosso serviço”, disse o prefeito Estanislau Steck.

Um dos temas abordados durante a reunião foi a Campanha da Fraternidade, que tem a fome como tema em 2023. Essa ação é coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Estiveram presentes no evento o Prefeito Estanislau Steck, o vice-prefeito e Secretário de Desenvolvimento Econômico Ricardo Barbosa, o Secretário de Cultura e Eventos Darlan Pereira, a Secretária de Assistência Social Ana Bichara e os representantes das entidades Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Casa de Repouso O Bom Samaritano, Cáritas Paroquial, Centro Espírita Caminho Verdade e Vida (CECVV), Pastoral da Criança Centro e Bairro Santo Antônio, Associação Juntos Podemos Mais, Sociedade Vicente de Paulo (Vicentinos), Associação Monterrey, e equipe da Paroquial da Campanha Fraternidade.

No próximo dia 1°, em um sábado, o Fundo Social realiza a campanha Louveira Contra a Fome, para arrecadação de alimentos na Praça da Bica e na Estação Ferroviária. A ação, no formato drive-thru de entega, para facilitar a quem tenha interesse em doar, será realizada das 8h00 às 16h00.

“Ações de solidariedade são muito importantes para combater a desigualdade social. Não só durante a Campanha da Fraternidade, mas constantemente Louveira trabalha em diversas ações de combate à fome. Com a colaboração das entidades e dos munícipes, os resultados se tornam positivos”, afirmou Magali.

Entre as ações da Prefeitura de Louveira para gerar avanços para segurança alimentar e nutricional, é realizado o Programa Prato cheio, que desde a sua criação em julho de 2022, já entregou 10.451 cestas básicas e 11.205 recargas de R$200,00 no cartão alimentação para pessoas em vulnerabilidade social em Louveira. As entregas e recargas são feitas mensalmente.

São realizadas também ações para combater a desigualdade social e a fome em Louveira, as famílias inseridas no programa prato cheio que estão fora do mercado de trabalho, são encaminhadas para as vagas de emprego do SAT (Serviço de Apoio ao Trabalhador) e cursos gratuitos com o Programa CozinhAlimento, que são realizados no NUCCA (Núcleo de Capacitação) para geração de renda.

