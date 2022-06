In Italia siamo dei grandi bevitori di caffè, ma adesso dobbiamo stare molto attenti perché ci sono alcuni lotti di questa bevanda che sono stati ritirati dal mercato perché tossici. A darne l’annuncio Tuodì e Fresco Market, che hanno invitato i loro clienti a riportare l’acquisto in negozio per ricevere un cambio oppure il rimborso dei soldi spesi. Il prodotto incriminato, nel dettaglio, è quello del brand Juanito da 250 grammi. Il numero del lotto è Do6X e la scadenza è il sei aprile 2024. Bisogna subito controllare se lo avete in casa, perché è altamente rischioso per la vostra salute.

Il caffè Juanito è stato ritirato dal commercio a causa dell’elevata presenza di ocratossine, un gruppo di metabolici presenti in particolar modo nei cereali che derivano da alcuni funghi tossici. Queste sostanze sono prodotte da funghi come il Penicillum Verrucosum e l’Aspergillus ochraceus. Oltre che nei cereali, si trovano anche nei semi oleaginosi, nel caffè verde, nel vino, nella carne di pollo, legumi, spezie, birra e cacao. La produzione dell’elemento nocivo dipende sia dall’ambiente che dai processi: condizioni climatiche, eccessiva conservazione, trasporto, procedure di cottura, fermentazione.

La ocratossina è nefrotossica, epatotossica, teratogena e immunotossica per molte specie di animali e provoca tumori renale ed epatici nei topi e nei ratti. Per l'uomo è classificata come possibile agente cancerogeno. Ingerita tramite il caffè, o altri tipi di alimenti, può provocare una malattia simile alla nefropatia endemica dei balcani, una grave malattia renale delle popolazioni del sud est Europa. La dose massima giornaliera che il nostro organismo può tollerare di questa sostanza è di 0,1 microgrammi. Leggi anche: Pan di mela in 5 minuti: La torta che si fa direttamente nel frullatore, velocissima e buonissima Oltre il caffè del marchio Juanito, il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di medaglioni di tofu con spinaci del brand Natur Aktiv Bio Natura di Aldi. Il prodotto alimentare richiamato appartiene ai lotti numero 21170, 21166, 21079 e 22292. I medaglioni di tofu con spinaci sono stati richiamati per la presenza di Bacillus cereus. Si tratta di un batterio patogeno che produce tossine infezioni ed intossicazioni simili a quelle provocate dallo Stafilococco.

