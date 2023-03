Fungicida Fusão da Ihara protege cafeicultura contra doenças do café

Tecnologia da Ihara ajuda a proteger produção de café e proporciona um café de qualidade para os consumidores O produtor utiliza a tecnologia da Ihara para proteger as plantas e proporcionar uma colheita saudável, o que resulta em um café de excelência.

Crédito: Divulgação

Em Cabo Verde, na fazenda Campo Redondo, o cuidado com as plantas é essencial para a produtividade. O produtor precisa tratar a planta com nutrição adequada e prevenir doenças para garantir uma colheita saudável. Com o objetivo de combater doenças, a Ihara, empresa que aprimora tecnologias para proteção do cultivo, desenvolveu o fungicida Fusão, que atua de maneira preventiva e curativa das plantas, protegendo os frutos e mantendo o crescimento saudável da planta.

Entre as doenças mais comuns na cafeicultura estão a ferrugem do café, a cercosporiose e a phoma, que podem limitar a produtividade do produtor. O clima tem sido um fator determinante para o surgimento de pragas e doenças, o que afeta diretamente a produtividade da lavoura de café.

O Fusão é uma tecnologia acessível a todos os produtores, pequenos ou grandes, e pode ser aplicada de forma tratorizada, manual ou aérea. Além disso, o produto é aceito pelas principais certificadoras e não afeta a qualidade do café produzido.

Com o uso do Fusão, os produtores podem diminuir os impactos das adversidades climáticas e mudar o cenário de estagnação da produção do café, pois além de proteger e curar, ele possibilita que a planta continue crescendo. Com a tecnologia da Ihara, a cafeicultura pode se tornar ainda mais produtiva e garantir um café de qualidade para os consumidores.

A tecnologia é uma aliada importante na proteção da cafeicultura. O fungicida Fusão, desenvolvido pela Ihara, atua de maneira preventiva e curativa, protegendo os frutos e mantendo o crescimento saudável da planta. Com essa tecnologia acessível a todos os produtores, é possível diminuir os impactos das adversidades climáticas e mudar o cenário de estagnação da produção do café.

Há 58 anos, a Ihara se dedica a desenvolver novas tecnologias para proteger as plantações e garantir a produtividade dos agricultores. Com um portfólio de mais de 60 produtos para mais de 100 culturas diferentes, a empresa tem como objetivo solucionar os desafios enfrentados pelos produtores no dia a dia e contribuir para o progresso e a competitividade da agricultura brasileira.

