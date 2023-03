Funtec abre inscrições para 810 vagas de cursos profissionalizantes em Ribeirão Preto, SP; veja como se inscrever

São 27 cursos gratuitos das áreas de tecnologia e prestação de serviços. Processo de seleção dos candidatos é feito por ordem de data da inscrição. São 27 cursos gratuitos de formação profissional em Ribeirão Preto (SP)

A Fundação de Formação Tecnológica (Funtec) de Ribeirão Preto (SP) está com 810 vagas abertas para 27 cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de tecnologia e prestação de serviços. São 30 vagas para cada um dos cursos oferecidos.

Segundo a Prefeitura, o processo de seleção dos candidatos é feito por ordem de data da inscrição.

Quais são os cursos

Informática básica

Tecnologia da informação e comunicação

Excel avançado

Website básico

Programação de jogos

Informática para a terceira idade

Auxiliar de garçom

Camareira

Cuidador de idosos

Cuidador infantil

Portaria e recepção

Educação inclusiva em contexto escolar e empresarial

Oratória

Aprimoramento em língua portuguesa

Aprimoramento em matemática

Inglês ou espanhol básico

Recursos humanos

Departamento de pessoal – módulo I ou II

Escrita fiscal

Logística

Marketing e negócios digitais

Educação financeira para empreendedores

Desenvolvimento em Java

Para os cursos de tecnologia da informação e comunicação, Excel, website básico, programação de jogos 2D, marketing de negócios digitais e departamento de pessoal módulo II, é necessário ter conhecimento básico em informática.

Quem pode se inscrever?

Podem se inscrever pessoas com mais de 16 anos e que tenham completado o ensino fundamental.

Apenas para o curso de desenvolvimento em Java, o candidato precisa ter a partir de 18 anos e também conhecimento básico em lógica de programação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3931-5400.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Funtec, pelo e-mail secretaria@fftrp.sp.gov.br ou pelo “Fale Conosco” no site da prefeitura. Veja abaixo os documentos necessários:

Documento de identidade com foto e número do CPF;

Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental;

Comprovante de residência;

Uma foto 3×4 recente.

O endereço da Funtec é Rua Álvares Cabral, 629, Centro. O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.

Quando começam as aulas?

Os cursos começam em abril e possuem duração de dois a quatro meses.

As aulas ocorrem de dois a três dias por semana, nos períodos da manhã ou noite, de maneira presencial na Funtec.

A carga horária total dos cursos varia de 76 até 260 horas. Ao final do período, os estudantes têm direito ao certificado. Porém, é necessário ter 75% de frequência e aproveitamento nas aulas.

