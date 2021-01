fuoco-all’auto-in-uso-alla-polizia,-il-sindaco:-“uniti-di-fronte-alle-minacce”

Un’auto parcheggiata sugli stalli riservati ai veicoli della Polizia di Stato è andata in fiamme mercoledì sera a Terracina. Si tratta di una mini Cooper Country Man di colore bianco, una vettura confiscata alla criminalità che al momento del rogo era parcheggiata lungo via Dante Alighieri, strada centralissima e perpendicolare alla via in cui si trova il commissariato. I fatti si sono verificati intorno alle 19, la luce del sole ormai tramontata, poca gente in giro anche per via delle limitazioni legate all’emergenza epidemiologica. A dare l’allarme un cittadino, il quale ha evitato che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente. Poi l’intervento degli agenti che hanno usato gli estintori presenti nelle auto in dotazione e hanno subito spento le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

Le indagini sono partite subito, nessuna ufficialità sulla natura del rogo ma tutto fa pensare alla pista dolosa, anche per la natura della vettura: si tratta di un’auto sequestrata e confiscata alla criminalità organizzata, dunque potenzialmente un bene attualmente in uso alla Polizia. Anche il movimento di personale di Polizia che si è palesato subito dopo, e poi l’arrivo del Questore Michele Spina e della Squadra Mobile, apre diversi scenari. Scientifica al lavoro sui resti, al setaccio le telecamere di videosorveglianza. L’area dell’incendio, per limitazioni e sorveglianza può essere paragonata a una zona militare.