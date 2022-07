Fuori il nuovo singolo di Rosmy “Tutto bene”

Dal 1° luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali arriva il nuovo singolo di Rosmy “ Tutto bene” a chiudere il cerchio di una trilogia, iniziata con “Giromondo”, seguita da “Fake News”, dove la cantautrice fa dei veri e propri “screenshot” della società che può a volte apparire incoerente, contraddittoria, nevrotica e bipolare. Il brano è scritto da Rosmy e prodotto da Cristian Milani.

Una Rosmy in chiave techno con “Tutto Bene” che interpreta un atipico alter ego “Rosmy vs Rosmy”. Nuova Rosmy o semplice sarcasmo? Lo scopriremo presto.

«“Tutto Bene” – sostiene Rosmy – è il vero tormentone quotidiano, due semplici parole per mascherare, spesso, tutto ciò che invece non va bene. Viviamo una società che non pensa – aggiunge Rosmy – ma si adegua, si adagia e preferisce un modello stereotipato, che si ripete, magari anche con più volti, fino a diventare l‘unica cosa che funziona. Ma per quanto?»

ROSMY cantautrice e attrice italiana è un’artista poliedrica che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la musica tematiche sociali importanti. Con il brano “Un istante di noi”, si aggiudica il Premio Mia Martini 2016 e il premio FIMI “Miglior brano radiofonico”. Con il singolo “Inutilmente”, è finalista al Premio Lunezia 2018. A gennaio 2019 esce il suo album d’esordio “Universale”. Dopo aver conquistato il primo posto, nella tappa di Pistoia, arriva in finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile al Teatro Ariston di Sanremo. “Fammi credere all’ eterno” è il brano che vede Rosmy tra i protagonisti nelle tappe di Jesolo e Mestre del FestivalShow, il festival itinerante dell’estate italiana e a Faenza al M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti).

Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è protagonista del video di “Fammi credere all’ eterno”, premiato alle “Giornate del Cinema”, per l’idea originale e definito “Short Music Movie”. Nello stesso anno, Rosmy in veste di attrice recita nel docufilm “Donne Lucane” di Nevio Casadio e il suo brano “Ho scelto di essere libera” è parte della colonna sonora. Grande successo il suo omaggio a Mango nel programma “L’anno che verrà” su Rai 1, impreziosita dall’orchestra diretta dal Maestro Palatresi. A giugno 2020 esce “Ho tutto tranne te”, brano che ha riscosso interesse da parte di pubblico e critica, grazie al testo che evidenzia l’importanza del volontariato e della solidarietà, con l’intervento nel video dei City Angels e il Patrocinio della Regione Lombardia. A gennaio 2021, distribuito da Universal Music esce “Controregola” e a giugno dello stesso anno pubblica “Giromondo” con il feat di Saturnino & Maurizio Solieri. Il 9 novembre “Fake News” e il 1° luglio in radio e in digitale “Tutto Bene” il nuovo inedito.

