Fuori il videoclip di “Karma Beach”, il nuovo singolo di TolKins

Disponibile su YouTube il videoclip di “Karma Beach” (B4nana Records), il nuovo singolo di TolKins uscito il 17 giugno scorso, per la regia di Beppe Gallo (BSA Studios) con Sheila Verdi e Simone Carbone.

Un brano che rimanda a luoghi lontani e spiagge assolate in riva all’oceano e che, in fondo, non è importante chiedersi se esistano per davvero o siano frutto della nostra immaginazione. “Karma Beach”, il nuovo singolo di TolKins, è un viaggio leggero in luoghi interiori dove l’acqua è l’elemento dominante, dove il calore della spiaggia bagnata dal sole sotto i piedi scalzi racconta di una dimensione accogliente nella quale è possibile dialogare con se stessi lasciando fluire pensieri ed emozioni.

Il videoclip del singolo rappresenta un viaggio attraverso le emozioni del brano.

Un luogo non luogo, una spiaggia che viene proiettata su corpi e ombre che si muovono in una danza intima e sensuale. Alla regia, Beppe Gallo di BSA Studios che ha pienamente colto il senso della canzone trasportando quelle emozioni in immagini, anche grazie alla partecipazione di Sheila Verdi e Simone Carbone.

“Karma Beach è una canzone che rappresenta per me un nuovo inizio. E’ un luogo che non esiste, dove ognuno di noi fa i conti con sé stesso e con il proprio Karma.” – Spiega TolKins – “La spiaggia è da sempre un elemento per me importante e che rappresenta il “mio luogo” di riflessione, dove posso stare in pace con me stesso, con i miei angeli e con i miei demoni.”

Karma Beach è un brano elettro-pop che prende forma dalla chitarra acustica, quella dei tramonti che portano verso i falò della notte. Un brano che, nel corso della sua durata, si trasforma e viene esaltato dall’utilizzo di synth suadenti che accompagnano la voce confortevole di Tolkins capace di infondere un po’ di calore anche nel mondo dell’ascoltatore.